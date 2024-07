Grêmio empata com Corinthians, em jogo de pênalti polêmico, e segue no Z4 do Brasileirão

Balde de água fria no final e permanência na Z4 do Brasileirão. Nesta quinta-feira, em confronto com polêmica, o Grêmio empatou com o Corinthians por 2 a 2, na Neo Química Arena, em São Paulo. Rodrigo Ely e Villasanti marcaram para os gaúchos. Yuri Alberto e Garro fizeram para o Timão.



Com o resultado, o Tricolor chegou aos 15 pontos e subiu para a 17ª colocação. No domingo, às 19h, o adversário é o Vasco, na Arena Condá, em Chapecó. Já os paulistas, com 19 pontos na 14ª posição, voltam ao campo também no domingo, contra o Atlético-MG, às 19h, na Arena MRV.





Gol cedo e pênaltis polêmicos



Com a mudança na formação da equipe, o Grêmio saiu na frente do marcador logo na primeira chegada ao ataque. Com um minuto, Soteldo cruzou da esquerda e Rodrigo Ely, um dos três zagueiros em campo, ganhou pelo alto e tocou de cabeça para o fundo das redes: 1 a 0. O gol sofrido acordou o Corinthians, que fez Marchesín trabalhado em dois chutes de fora da área. Aos 8, Ryan soltou a bomba, e o goleiro tricolor espalmou. Três minutos mais tarde, Garro chutou, e o argentino encaixou no centro da meta.

Aos 18 minutos, um lance pra lá de polêmico em Itaquera. Após cruzamentos na área, Romero desabou dentro da área, após toque de Kannemann. O VAR indicou revisão para o julgado Alex Stefano, que analisou a jogada e marcou pênalti para os donos da casa. Na cobrança, Yuri Alberto deslocou Marchesín e empatou o jogo: 1 a 1. O Tricolor voltou a assustar com Soteldo, aos 32, que parou em Hugo Neneca.



Aos 46, Yuri Alberto recebeu em velocidade e finalizou à esquerda da meta de Marchesín. No último lance de perigo da etapa inicial, o Grêmio quase voltou à frente do placar. Aos 50, Nathan recebeu pela esquerda e cruzou para Cristaldo marcar. Porém, o camisa 14 estava impedido no início da partida.





Empate no fim e permanência no Z4



A primeira finalização do segundo tempo foi gremista. Na cobrança de falta, aos 5, Reinaldo soltou a bomba, e Hugo Neneca defendeu. O Corinthians respondeu com muito perigo aos 10. Matheuzinho chutou cruzado, Marchesín espalmou e, na sobra, Hugo perdeu chance clara quase na pequena área.



Com poucas chances de gol, os gaúchos saíram assustados apenas aos 25 minutos. Na cobrança curta de escanteio, Cristaldo recebeu no bico da grande área e finalizou para boa defesa de Hugo Neneca. Cinco minutos mais tarde, Félix Torres errou na saída de bola, Villasanti se recuperou, passou pela marcação e chutou forte: 2 a 1. Nos minutos finais, o Corinthians partiu para o abafa e conseguiu o empate. Aos 41, Garro recebeu na entrada da área e acertou o ângulo esquerdo de Marchesín: 2 a 2. João Pedro ainda quase marcou o terceiro para o Tricolor, mas o chute foi desviado para fora.











