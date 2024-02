Grêmio faz ajustes e treina bola parada em última atividade antes do Gre-Nal 441

Neste sábado de manhã, o Grêmio concluiu os preparativos para o Gre-Nal 441. O clássico, que será válido pela décima rodada da primeira fase do Gauchão, acontecerá neste domingo, 25, às 18h, no Beira-Rio. A partida definirá a liderança da competição.



Após o aquecimento, o técnico Renato Portaluppi orientou os trabalhos finais da equipe, com ênfase em cobranças de bola parada, posicionamento ofensivo e defensivo.



Desde a última quinta-feira, as atividades têm sido realizadas a portas fechadas no CT do Grêmio, e hoje não foi exceção. O grupo está concentrado desde a noite passada e permanecerá assim até o deslocamento para a partida.