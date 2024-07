Grêmio finaliza treinos para enfrentar o Cruzeiro nesta quarta-feira em Caxias do Sul

O Grêmio enfrenta o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), às 18h30min, no estádio Centenário, em Caxias do Sul. A partida é válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca se recuperar na competição. Para isso, o grupo segue trabalhando forte no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.



No treinamento da manhã de terça-feira (9), o técnico Renato Portaluppi focou nos últimos detalhes e definiu a equipe que vai a campo enfrentar o time mineiro.



Como habitualmente ocorre, uma boa parte da manhã foi dedicada ao estudo do adversário. Durante aproximadamente uma hora, atletas e comissão técnica se reuniram na sala de vídeo para estudar o Cruzeiro e definir estratégias para neutralizar os pontos fortes da equipe mineira.





Na sequência, o treino foi para dentro do campo iniciando com o aquecimento e exercícios físicos realizados no Campo 3. O preparador Mário Pereira organizou circuitos priorizando arranque, velocidade e impulsão.



Logo após, Renato levou o time titular para o campo ao lado. Depois de conversar com o grupo por cerca de 15 minutos, ele comandou um coletivo contra uma equipe de atletas da base. O comandante gremista parou a movimentação várias vezes para orientar a equipe taticamente com foco no posicionamento dos setores na marcação e para trabalhar jogadas de bola parada.



Enquanto isso, o restante da equipe realizava um treino técnico em campo reduzido e dividido em três setores, trabalhando a transição da defesa ao ataque.



A movimentação encerrou com arremates de média e longa distância e cobranças de penalidades.









O Sul