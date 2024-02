Grêmio goleia o Santa Cruz no Gauchão, Pavon foi destaque do jogo

Quarenta e cinco minutos foram suficientes para Cristian Pavón mostrar porque foi contratado e porque será fundamental no time do Grêmio. Após um primeiro tempo ruim, o Tricolor venceu o Santa Cruz por 6 a 2 neste sábado na Arena, com o argentino como protagonista. No primeiro tempo os dois times empataram em 2 a 2. Gustavo Nunes e Cristaldo abriram o placar para o Grêmio. David e Jean Lucca empataram para o Santa Cruz. No segundo tempo, Pavón fez o terceiro gol, e deu duas assistências, nos gols de JP Galvão e André Henrique. João Pedro ainda marcou um golaço de fora da área. Com a vitória, o Grêmio, agora classificado para as quartas, é o novo líder do Gauchão com 20 pontos, um a mais que o Inter que joga neste domingo contra o Novo Hamburgo.

Para o Tricolor agora tudo é Gre-Nal. O time treinado por Portaluppi enfrenta o Inter pela disputa direta da liderança no próximo domingo, às 18h no estádio Beira-Rio. Já o Santa Cruz recebe o Ypiranga no dia 26 de fevereiro.

Primeira etapa com 4 gols

Depois de jogar com os reservas contra o Ypiranga no Colosso da Lagoa, o Grêmio entrou com força máxima para enfrentar o Santa Cruz nesta tarde de sábado. A vitória era essencial para o Tricolor retomar a liderança do Gauchão.

Apesar da forte marcação do Santa Cruz, o Grêmio iniciou o jogo atacando. Aos 5 minutos veio a primeira chance com Everton Galdino. De fora da área, o atacante arriscou e obrigou a Pitol a fazer uma grande defesa.

Era a primeira chance de um Grêmio que seguiu atacando. O gol era uma questão do tempo e veio minutos depois com Gutavo Nunes. Aos 13 minutos, João Pedro invadiu a área pela direita e cruzou para JP Galvão. O centroavante teve seu arremate bloqueado e no rebote Gustavo Nunes aproveitou e colocou a bola para o fundo das redes do Santa Cruz.

O Tricolor aproveitou o bom momento e ampliou três minutos depois com Cristaldo. Gustavo Nunes fez a jogada pela esquerda e, após driblar o marcador, cruzou para dentro da área. O meia paraguaio dominou, se livrou do marcador e não teve dificuldades de fazer o segundo gol do Tricolor.

Depois do gol, dependente exclusivamente das ações de Gustavo Nunes, o Tricolor parou de criar com a mesma intensidade. A reação do Santa Cruz apesar de tímida começou com os jogadores arriscando de fora da área. Deu certo. Aos 25 minutos, o lateral esquerdo Davi arriscou de muito longe e acertou. Marchesín bem que tentou mas não chegou a tempo. Golaço. O gol deu confiança para o visitante. Iarley fez duas alterações com 30 minutos.

Léo Aquino e Leylon deram lugar a Pablo e Mineiro. O Galo melhorou eos ataques que eram penas chute de fora da área começaram a dar lugar para jogadas dentro da área do Grêmio.

A letargia Tricolor com Galdino e JP Galvão no ataque custou caro e o Santa Cruz chegou ao empate já nos acréscimos do primeiro tempo. Mineiro arrancou do meio do campo, passou por Geromel e tocou para Pablo. Pablo achou Jean Lucca que com categoria deslocou Marchesín e empatou a partida. O juiz apitou e o Grêmio foi para o vestiário entre vaias e aplausos.

Pavón estreia em grande estilo

Em busca da vitória, o técnico Renato Portaluppi promoveu três trocas no intervalo, entre eles os recém contratados Pavón e Du Queiroz. Junto deles André Henrique entraram para a saída de Cristaldo, Galdino e Geromel. Mais ofensivo taticamente, o Grêmio foi para cima do adversário. O Santa Cruz especulava os contra ataques. Com menos de 15 minutos, Pitol já havia salvado pelo menos duas vezes. Uma delas com Pavón, aos 9 minutos. Pepê cruzou na área e o argentino desviou de cabeça obrigando a Pitol a uma grande defesa. Um minuto depois, Gustavo Nunes entrou pela esquerda de ataque e chutou a gol. Pitol fez a defesa e no rebote Du Queiroz arriscou de longe. A bola desviou na zaga e foi para fora.

O gol mais uma vez era uma questão de tempo. A entrada de Pavón deu animo, energia e criatividade ao Grêmio. Aos 21 minutos o argentino apresentou seu cartão de visitas. No campo de ataque Pepê achou André Henrique dentro da área que apenas ajeitou para o argentino que chutou de primeira sem chance para Pitol.

O gol foi o divisor de águas para o Tricolor que com mais espaço e com mais qualidade, com as entradas de Pavón e André Henrique. Aos 31 minutos, João Pedro arriscou de perna esquerda, de fora da área, e fez um golaço. Dois minutos depois JP Galvão fez o quinto após assistência de Pavón pelo lado direito. O sexto e ato final viria com André Henrique, mais uma vez com passe do estreante, desta vez pelo lado esquerdo. O nome deste sábado foi Cristian Pavón, sem dúvidas um grande acréscimo para o Tricolor.

Gauchão – 9ª rodada

Grêmio 6

Marchesín; João Pedro, Geromel (André Henrique), Kannemann (Dodi) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Du Queiróz); Everton Galdino (Pavón) , Gustavo Nunes e João Pedro Galvão (Besozzi) . Técnico: Renato Portaluppi.

Gols : Gustavo Nunes, Cristaldo, Pavón, João Pedro, André Henrique e JP Galvão

Santa Cruz 2

Marcelo Pitol; Jefferson, Anderson Alagoano (Kevlin) e Thiago Sales e David (Tairone) ; Leylon (Mineiro), Daniel Pereira, Léo Aquino (Bueno); Jean Lucca, Tcharles( Rickelmy) e Netto Jr. Técnico: Pedro Iarley

Gols: Jean Lucca e David

Cartões Amarelos: André Hnrique, Villasanti, Tairone e Grando

Árbitro: Lucas Horn (RS)

Assistentes: Gustavo Marin Schier (RS) e Estefani Adriati Estrela da Rosa (RS)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)