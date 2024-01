Grêmio goleia São José em noite de Soteldo inspirado e gol de JP Galvão

Após a frustrante estreia, o Grêmio superou o São José por 4 a 1 com boa atuação na noite desta quarta-feira na Arena e garantiu os primeiros três pontos na tabela do Gauchão. O resultado leva o time gremista para a sexta colocação. Na próxima rodada, o rival será o Brasil de Pelotas, no domingo, no Bento Freitas, às 16h.

A vitória gremista foi tranquila e contou com a inspiração do meia Soteldo e o faro “artilheiro” de JP Galvão. O venezuelano marcou um dos gols e participou de outros dois tentos. Sem marcar desde que foi contratado em julho do ano passado, JP Galvão encerrou seu incômodo jejum e desabafou na comemoração.

Cristaldo fez o terceiro e Reinaldo marcou o quarto com bom passe de André Henrique. O torcedor gremista também pode ver a estreia do goleiro Agustín Marchesín. O argentino apareceu em uma importante intervenção, mas falhou no lance que resultou em pênalti e no gol de honra de Fábio Rampi.

JP Galvão desencanta

Logo aos 3 minutos, Soteldo mostrou que seria um dos protagonistas da noite na Arena. O meia driblou pela esquerda e de chapa obrigou o goleiro Fábio Rampi a fazer uma boa defesa. Estreante, o goleiro Marchesín apresentou suas credenciais em testaço de Alessandro Vinicius. O argentino voou no canto e fez bela intervenção.

Novamente com Soteldo, o Grêmio marcou seu gol. O venezuelano driblou dois marcadores na esquerda e cruzou na medida para JP Galvão desencantar. De cabeça, o atacante venceu Fábio Rampi e abriu o marcador aos 11 minutos. Com confiança, ele quase ampliou em chute de fora da área que parou em Rampi.

Conforme os minutos passavam, o goleiro do São José passou a ser protagonista. Soteldo finalizou de longe, a bola desviou e Rampi mais uma vez impediu o que seria o 2 a 0. Mais tarde, aos 35, os dois voltaram a se encontrar. Desta vez, melhor para o venezuelano, que chutou mascado e colocou no canto do arqueiro do Zequinha. O Tricolor quase foi para o intervalo com vantagem ainda maior. Cristaldo finalizou de primeira e Rampi apareceu para garantir menor prejuízo.

Soteldo aplaudido

O Grêmio voltou sem mudanças, mas o São José promoveu quatro trocas diante do primeiro tempo ruim. O Zeca trocou passes e ensaiou uma reação no jogo ao menos anímica. A qualidade superior gremista foi mandatória no jogo. Assim como a inspiração de Soteldo. O venezuelano iniciou a jogada pela esquerda, cruzou na área e no rebote Cristaldo marcou o 3 a 0.

Renato aproveitou para rodar o elenco e colocou João Pedro, Nathan Fernandes e André Henrique em campo. No entanto, a noite era de Soteldo. Aos 20 minutos, ele recebeu de Cristaldo e por um detalhe não ampliou em chute de canhota. Jonathan Robert também ganhou minutos em campo.

Soteldo seguiu em campo e foi um terror para os defensores do Zeca. Aos 35, o venezuelano driblou dois marcadores e cruzou na área. Dudu salvou. Aos 36, ele sofreu uma falta violenta de Jadson e deixou o campo debaixo de muitos aplausos. O goleiro Marchesín falhou em chute de longe e cometeu pênalti. Na cobrança, Fábio Rampi descontou e deu números finais ao jogo.

Gauchão 2024 – 2ª rodada

Grêmio 4

Marchesín; Fábio (João Pedro), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Jonathan Robert); Everton Galdino (Nathan Fernandes), Soteldo (Dodi) e João Pedro Galvão (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

São José 1

Fábio; Fredson, Carlos Itambém e Tiago Pedra (Jadson); Dudu (Marlon Calazans), Carrilho, Nonato e Marcílio; Alessandro Vinicius (Samuel), Kayan (Tcharles) e Roberson (Renê). Técnico: China Balbino.

Gols: JP Galvão (11min/1°T) Soteldo (35min/1°T) Cristaldo (10min/2°T) Reinaldo (37min/2°T) Fábio Rampi (42min/2°T)

Cartões amarelos: Carrilho, Marcilio, Jadson e Tiago Pedra (São José)

Cartão vermelho: Fredson (São José)

Árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna (RS) e Juarez de Mello Junior (RS).

Data e hora: 24/01, quarta-feira, às 21h30min

Local: Arena do Grêmio (RS)