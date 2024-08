Grêmio marca no fim e vence Criciúma pelo Brasileirão

Aliviado e com moral para a sequência do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Grêmio foi melhor e venceu o Criciúma por 1 a 0, no Heriberto Hülse. Monsalve marcou o único gol da partida nos minutos finais do segundo tempo.



Com o resultado, o Tricolor chegou aos 27 pontos e subiu, momentaneamente, para a 12ª colocação na tabela. No próximo domingo, na Arena, recebe o Atlético-MG. Já o Tigre estacionou nos 25 pontos e caiu para o 15° lugar. Na próxima quarta-feira, em jogo atrasado, recebe o Bragantino, em casa.



Tricolor termina melhor



Com a volta do esquema com dois zagueiros e tendo Cristaldo e Monsalve no meio-campo, o Grêmio começou o confronto levando pressão no Heriberto Hülse. No primeiro minuto, Marquinhos Gabriel cruzou da direita e Marcelo Hermes finalizou para a defesa de Marchesín. Aos 4, Marquinhos Gabriel aproveitou rebote e chutou desviado para fora.



A resposta do Tricolor não demorou. Dois minutos depois, Soteldo recebeu na esquerda, entrou na área e bateu na trave esquerda. Após o ímpeto inicial do Tigre, os gaúchos equilibraram as ações e seguiram levando perigo. Aos 32, Braithwaite desperdiçou uma chance inacreditável. João Pedro fez ótima jogada pela direita e cruzou rasteiro para o dinamarquês, que finalizou para fora.



Aos 36, Villasanti bateu da intermediária e obrigou boa defesa de Gustavo. Cinco minutos depois, Bolasie avançou pela esquerdo, ajeitou para a perna direita e soltou a bomba. A bola desviou em Villasanti e quase morreu no ângulo esquerdo de Marchesín.



Monsalve garante três pontos no fim



A tônica do final do primeiro tempo seguiu no início do segundo tempo, com o Grêmio ocupando o campo de ataque e buscando o primeiro gol. Aos 2, Rodrigo Ely pediu pênalti, mas o árbitro e o VAR mandaram seguir. Aos 7, Monsalve fez boa jogada individual e finalizou, com desvio da zaga catarinense, para fora.



Postado para jogar em contra-ataque, o Criciúma não conseguia sair em velocidade e via o Tricolor seguir pressionando. Aos 17, em cobrança de falta, Reinaldo obrigou boa defesa de Gustavo. Aos 24, após troca de passes, a bola sobrou para Cristaldo, que finalizou no ângulo esquerdo e Marcelo Hermes tirou de cabeça o que seria o gol. Porém, a jogada foi anulada por impedimento de Braithwaite.



Aos 26, em jogada de contragolpe, Fellipe Mateus tocou de calcanhar e Newton finalizou cruzado, com perigo ao gol de Marchesín. Para tentar ganhar o confronto, Renato optou pelas entradas de Aravena e Arezo nos lugares de Cristaldo e Braithwaite, respectivamente. Mas foi o Tigre que quase abriu o placar. Aos 31, Matheusinho cruzou da direita e Bolasie pegou de primeira para grande defesa de Marchesín.



O gol da vitória gremista aconteceu nos minutos finais. Aos 40, Aravena fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Monsalve. O camisa 11 dominou e tocou na saída de Gustavo: 1 a 0. O Criciúma tentou pressionar nos minutos finais, mas o Grêmio se comportou bem e garantiu a vitória em Santa Catarina.



Brasileirão 2024 – 24ª rodada



Criciúma 0

Gustavo; Claudinho (Dudu), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Miguel Trauco (Ronald); Higor Meritão (Fellipe Mateus), Newton (Patrick de Paula), Marquinhos Gabriel (Matheusinho) e Marcelo Hermes; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Claudio Tencati.



Grêmio 1

Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Gustavo Martins), Monsalve e Cristaldo (Aravena); Soteldo (Edenilson) e Braithwaite (Arezo). Técnico: Renato Portaluppi.



Gol: Monsalve, aos 40 minutos do segundo tempo (G)

Árbitro: Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu Dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho (RJ)

Data e hora: 25/08, domingo, às 16h

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina (SC)