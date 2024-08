Grêmio negocia empréstimo de Carballo para clube da MLS

O Grêmio tem negociação em andamento para a saída de Felipe Carballo. Conforme apurado, as tratativas para a transferência do volante uruguaio são por empréstimo, com opção de compra, para o New York Red Bulls, dos Estados Unidos.



Carballo já tinha manifestado o desejo de deixar o clube gaúcho. Nas últimas semanas, o jogador conversou com o Nacional, do Uruguai. A revelação foi feita pelo presidente do clube uruguaio, Alejandro Balbi. Porém, como não houve proposta oficial, a negociação não avançou.



Por causa de dores musculares, Carballo não treinou nos últimos dias. Por isso, ele pode ficar fora do jogo contra o Fluminense, nesta terça-feira, às 19h, pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores.











