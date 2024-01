Grêmio recebe o Juventude em primeiro adversário da Série A no Gauchão 2024

O Grêmio terá, nesta quarta-feira, o primeiro grande teste da temporada. Após duas vitórias consecutivas, o Tricolor recebe o Juventude, às 21h30min, na Arena, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Por se tratar de um ‘confronto de Série A’, Renato Portaluppi vai voltar a utilizar força máxima, com retornos importantes à equipe titular.

Após serem poupados no Bento Freitas, Geromel e Kannemann devem formar a dupla de zaga diante do Papo. A dupla histórica tem recebido uma atenção especial neste início de ano, sendo poupada em jogos fora de casa e atuando apenas em Porto Alegre. No meio-campo, Villasanti e Pepê terão o retorno do parceiro ideal, Cristaldo, para ajudar a municiar os atacantes.

Destaque do time, Soteldo vai estar em campo. O camisa 10 tem um gol e uma assistência na goleada sobre o São José por 4 a 1, na Arena. O venezuelano tem sido o responsável por criar grande parte das jogadas ofensivas, principalmente pelo lado esquerdo. Até por isso, ele é alvo dos adversários, recebendo muitas faltas. “Ele é rápido e habilidoso. É caçado dentro de campo. Não quero que protejam o Soteldo como se fosse uma criança, mas ele está sofrendo muitas faltas, os árbitros precisam de atenção”, alertou o treinador gremista em coletiva.

A dúvida está no comando de ataque. Titular nas três rodadas do Gauchão, João Pedro Galvão pode perder lugar na equipe. Com o gol marcado na vitória sobre o Brasil de Pelotas, André Henrique se credencia a receber uma sequência no time.

Gauchão 2024 – 4ª rodada

Grêmio

Marchesín, João Pedro, Geromel, Kannemann, Reinaldo, Villasanti, Pepê, Cristaldo, Soteldo, Galdino, J.P. Galvão. Técnico: R. Portaluppi.

Juventude

Lucas Wingert, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel, Caíque, Jadson, Jean Carlos, Edson Carioca, Erick Farias, Lucas Barbosa. Técnico: R. Machado.

Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS)

Data e hora: Quarta-feira, 31, às 21h30min

Local: Arena do Grêmio (RS)