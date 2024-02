Grêmio vai formalizar queixa contra Anderson Daronco após o Gre-Nal

Derrotado por 3 a 2 no Gre-Nal 441, o Grêmio vai ingressar nesta semana com uma queixa formal na Federação Gaúcha de Futebol contra a arbitragem de Anderson Daronco no clássico do último domingo, no Beira-Rio. O Tricolor reclama de pelo menos três lances em que acredita ter sido prejudicado no confronto. “Eu saio daqui com a sensação de que o jogo ficou manchado, estragado. Com grandes erros, grandes equívocos da arbitragem”, lamentou o presidente Alberto Guerra, em entrevista coletiva após o jogo.

A primeira reclamação é em relação a uma falta cometida por Bruno Henrique em João Pedro na entrada da grande área de ataque do Grêmio, que não foi marcada por Daronco. Na sequência do lance, o Inter recuperou a bola e Maurício, após passe de Alan Patrick, empatou em chute de fora da área. Já na segunda etapa, dois lances são contestados pelos tricolores. Primeiro, o possível pênalti não marcado de Aránguiz em André Henrique, quando o volante chileno segura o braço do atacante dentro da área. Outra vez, nada foi marcado e a jogada seguiu.

Depois, aos 49 minutos, Kannemann derrubou Alan Patrick, e Anderson Daronco marcou o pênalti, que resultou no gol da vitória colorada no clássico 441. Na saída de campo do Beira-Rio, o zagueiro argentino contestou que a falta cometida no camisa 10 colorado foi fora da área: “Foi dois metros fora, o cara caiu dois metros fora. Para um lado é, do outro não é. Dá raiva, mas não importa, continua igual”. Na entrevista coletiva, Renato Portaluppi endossou o discurso do camisa 4: “O Kannemann faz falta, mas dá para ver que foi fora da área”.

Renato também reclamou da falta do árbitro de vídeo no Gre-Nal. Segundo o treinador, caso a tecnologia fosse utilizado, o resultado seria diferente no Beira-Rio, mesmo reconhecendo a superioridade colorada: “Colocaram o VAR justamente para ajudar. Sem o VAR fica difícil. Com o VAR, o resultado seria diferente, mesmo o Inter jogando melhor. Ninguém está tirando os méritos do Inter e do Coudet, agora esses detalhes fazem a diferença. No Estadual no século 21, entendo os times do Interior, muitos não têm condições, aí a Federação banca o VAR para os clubes do Interior ou deixa acertado no início do campeonato que o Gre-Nal vai ter VAR. Nada disso foi feito. O que a federação faz? Nada”.