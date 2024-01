Guarda Vida Mirim e Evento de Conscientização sobre Cuidados com a Água na Praia Nova

O 6º Batalhão de Bombeiro Militar, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SMTEL), realizou com sucesso hoje um evento de conscientização sobre cuidados com a água e a edição especial do Guarda Vida Mirim na Praia Nova.

Crianças de 6 a 12 anos participaram entusiasticamente das atividades educativas, brincadeiras e experiências interativas destinadas a promover a consciência sobre prevenção e segurança na praia. O evento, que ocorreu em duas sessões, às 10h e às 15h, reuniu uma quantidade significativa de participantes, destacando a receptividade e interesse da comunidade na iniciativa.

A edição do Guarda Vida Mirim proporcionou às crianças uma experiência única, combinando diversão e aprendizado sobre os cuidados necessários em ambientes aquáticos. A colaboração entre o 6º Batalhão de Bombeiro Militar e a SMTEL evidenciou o compromisso conjunto em oferecer eventos educativos e seguros para a população.