Haddad testa positivo para Covid na véspera de reuniões do G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, testou positivo para Covid-19 na véspera da reunião dos titulares das pastas de Finanças dos países do G20 que acontecerá esta semana em São Paulo.

Haddad sentiu-se indisposto na noite deste domingo (25) e foi diagnosticado com Covid depois de fazer um teste, segundo informou o Ministério da Fazenda em nota, na qual acrescentou que o ministro passa bem e que fará novos testes nos próximos dias.

Dessa forma, Haddad, de 61 anos, participará a priori virtualmente das reuniões com seus pares do G20 que iria presidir na quarta e na quinta-feira na capital paulista.

A pasta garantiu ainda que a programação oficial do G20 está mantida, embora tenha deixado no ar a agenda de reuniões bilaterais que Haddad teria esta semana fora do grupo que reúne as maiores economias do mundo.

O Brasil preside o G20 este ano com o objetivo de combater as desigualdades e a fome, promover a transição energética e reformar instituições multilaterais, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na semana passada, a cidade do Rio de Janeiro acolheu a reunião dos chanceleres do G20, na qual os países emergentes reiteraram seu apelo à reforma das instituições internacionais, que consideram obsoletas e incapazes de dar resposta aos atuais desafios globais.

O G20 é formado por Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, África do Sul e Turquia, bem como a União Europeia e a União Africana.