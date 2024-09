HCB abre processo seletivo com 3 vagas em Clínica Médica

O Hospital de Caridade e Beneficência (HCB) de Cachoeira do Sul está com processo seletivo do programa de residência em Clínica Médica aberto. O programa oferece 3 vagas com duração de 2 anos.



As residências contam com preceptores especializados em diversas áreas, sua residência será completa.



As inscrições poderão ser realizadas pelo site da Fundatec (www.fundatec.org.br). O edital já se encontra disponível em www.hcb.com.br.



Inscrições: 05/09/2024 a 18/10/2024



Prova: 17/11/2024



Para mais detalhes, basta entrar em contato pelo telefone (51) 3722-0800, ramal 2746. A equipe do NEPE/Coreme HCB está aguardando para esclarecer qualquer dúvida e ajudar nessa jornada de experiência e aprendizado.