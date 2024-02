Helicóptero que levava vice-governador faz pouso de emergência no RS

O helicóptero que transportava o vice-governador Gabriel Souza durante agenda em Ibirubá, no Norte do RS, precisou fazer um pouso de emergência na tarde de sexta-feira. Por indicação técnica do sistema elétrico da aeronave, o pouso preventivo ocorreu às margens da rodovia ERS 332, entre Espumoso e Soledade. Em nota, o governo estadual afirmou que o vice-governador, equipe e tripulantes saíram em segurança.

Na rede social X, Gabriel Souza agradeceu as mensagens de preocupação e reforçou que está bem. “O episódio no ar, assim como o pouso, foi muito breve, sem nenhum transtorno maior para os tripulantes e passageiros”, relatou em publicação neste sábado, 24, um dia após o ocorrido.

Aos amigos que mandam mensagens com preocupação, informo que estou bem, em segurança, assim como minha equipe e pilotos. Na tarde de ontem, no retorno de agendas em Ibirubá, fizemos um pouso preventivo, por segurança, após indicação do sistema elétrico da aeronave. O episódio no… — Gabriel Souza (@GabrielSouza_RS) February 24, 2024

Confira a nota completa:

“Informamos que na tarde de sexta-feira (23/2), o vice-governador Gabriel Souza, equipe e tripulantes, em viagem aérea após agendas em Ibirubá, tiveram o voo interrompido por ação preventiva do piloto, após indicação técnica do sistema elétrico da aeronave. O pouso ocorreu às margens da rodovia ERS-332, entre Espumoso e Soledade, e todos os passageiros saíram em segurança. Após inspeção inicial, o helicóptero seguiu voo para Porto Alegre e foi encaminhado para avaliação técnica.”