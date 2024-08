Heróico e com um homem a menos, Inter resiste e arranca empate contra o Cruzeiro

Jogando com um jogador a menos desde o primeiro tempo, o Inter resistiu à pressão do Cruzeiro e arrancou um empate por 0 a 0, na noite de quarta-feira, no Mineirão. Teve bola na trave e até pênalti defendido por Anthoni, o que resume um pouco o dramatismo da partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora, o Inter volta a campo no domingo para enfrentar o Juventude, agora no estádio Alfredo Jaconi.



Bem ao seu estilo, Roger Machado apostou na manutenção do time que venceu esse mesmo Cruzeiro no domingo passado por 1 a 0. Ou seja, começou no Mineirão com Alan Patrick e Valencia no banco. Porém, o time colorado não conseguiu repetir a atuação que teve no Beira-Rio e acabou cedendo espaço para o adversário, sem conseguir contra-atacar.



Mesmo assim, o Cruzeiro não chegou a levar grande perigo, apesar de ter por mais tempo a bola. A melhor chance, a rigor, ocorreu somente aos 28 minutos, quando Arthur Gomes cruzou rasteiro para a grande área e exigiu a intervenção de Bruno Gomes um instante antes da chegada de Matheus Henrique. O problema foi que o Inter perdeu um jogador logo aos 32 minutos. Rogel, que já havia recebido um amarelo, subiu para interceptar uma bola no alto e abriu demais os braços, acertando o cotovelo no rosto de Kaio Jorge. Sem hesitar, o árbitro deu o cartão vermelho direto para o uruguaio.



A partir daí, o jogo complicou bastante. Roger Machado teve que abrir mão de Gabriel Carvalho para recompor a zaga com Vitão. O Inter passou a jogar com Borré completamente isolado, apostando nas ligações diretas, tática que facilitou o trabalho dos defensores do Cruzeiro. “Com um a menos dificulta a nossa estratégia, que era pressionar desde o início. Mas não é desculpa. O nosso grupo tem qualidade. Vamos ouvir o que o professor vai nos falar no intervalo”, lamentou Bruno Tabata no final do primeiro tempo.



Logo aos 4 minutos, Vitinho, que entrou no intervalo para reforçar o setor ofensivo, recebeu de Matheus Henrique e chutou forte, muito perto do pé da trave defendida por Anthoni. Em seguida, aos 9, Matheus Pereira cobrou falta e acertou a trave, assustando os colorados.



Em vantagem, o Cruzeiro pressionava. Aos 18 minutos, Thiago Maia deixou o gramado lesionado. Roger aproveitou fez mais duas alterações, colocando Valencia e Bruno Henrique, além de Rômulo. A pressão, porém, seguiu. Aos 25, Kaio Jorge chutou forte de dentro da área, mas Anthoni segurou firme.



O jogo já era difícil e quase desandou aos 33 minutos, quando o árbitro, após consultar o VAR, assinalou o pênalti em um lance no qual a bola bateu no braço de Valencia dentro da área. Porém, Kaio Jorge bateu e Anthoni fez a defesa. No rebote, Matheus Pereira arriscou de fora da área, mas o goleiro colorado brilhou novamente. O Inter resistiu até o final e comemorou, diante das circunstâncias, a conquista de um ponto.



Brasileirão 2024 – 5ª Rodada



Cruzeiro 0



Cássio; Zé Ivaldo, João Marcelo, Villalba (Kaike Bruno) e Marlon; Walace, Matheus Henrique, Japa (Vitinho) e Matheus Pereira; Arthur Gomes (Mateus Vital) e Dinenno (Kaio Jorge). Técnico: Fernando Seabra.



Inter 0



Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Rogel e Bernabei; Fernando, Thiago Maia (Rômulo), Gabriel Carvalho (Vitão), Wesley (Valencia) e Bruno Tabata (Bruno Henrique); Borré (Renê). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo.

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

Público: 35.238 presentes.