Homem falece em colisão de veículos no Vale do Rio Pardo

No final da tarde de domingo (10), uma trágica colisão resultou na morte de um homem em Sobradinho. Por volta das 18h30, o motorista de um Peugeot 206, com placas registradas na cidade, perdeu o controle do veículo no quilômetro 41 da ERS-400, próximo à unidade de recebimento de grãos da Cotriel.

A vítima foi identificada como Marcus Fabiano Aguirres, natural de Agudo, com 34 anos. Suspeita-se que o condutor do Peugeot 206, no sentido Passa Sete/Sobradinho, tentou ultrapassar outro veículo, resultando na colisão. O impacto fez com que o Peugeot capotasse, e Marcus foi arremessado para fora do carro, não resistindo aos ferimentos.

No momento do acidente, o Peugeot 206 supostamente transportava três pessoas, mas duas delas teriam fugido após a colisão.

Foto: Divulgação Fonte: ANV