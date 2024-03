Homem morre após ser prensado por caminhão de lixo em Caxias do Sul, dizem bombeiros

Um homem morreu na madrugada desta segunda-feira (11) em Caxias do Sul, na Serra do RS, após ser prensado por um caminhão de coleta de lixo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Rudinei Martins Carvalho, de 38 anos, estaria no interior de um contêiner e foi jogado para dentro da caçamba do veículo junto com os resíduos sem que o motorista percebesse.

Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem ao Hospital Pompeia, mas ele não resistiu aos ferimentos. A vítima foi sepultada na manhã desta terça-feira (12). A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) — vinculada à administração da cidade e responsável pela coleta de lixo — coletou um contêiner de lixo em que o homem supostamente dormia. Rudinei acabou caindo dentro do caminhão junto com os resíduos e sofreu ferimentos. A prefeitura de Caxias do Sul disse que não vai comentar o caso.

Após perceber que havia um homem na caçamba, o motorista do caminhão acionou o Samu e o Corpo de Bombeiros, que fizeram o resgate. Rudinei teria sido retirado do caminhão consciente, mas com dormência e dores pelo corpo.

Informações preliminares dos bombeiros davam conta de que o homem estava em situação de rua. O irmão dele, Raimer Martins Carvalho, afirma que essa havia sido uma das primeiras vezes em que Rudinei havia dormido fora de casa.

“Ele tinha a casa dele, mas tinha uma deficiência e problemas com alcoolismo, então estava morando conosco. Agora no final, ele já estava muito ruim do alcoolismo. Bebia e não queria voltar para casa. Chegava a dormir na rua, mas foram poucas vezes”, conta Raimer.

Fonte: G1 RS