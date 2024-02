Homem morre em acidente na RSC-287, em Venâncio Aires

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de domingo, 25, em Venâncio Aires. A colisão envolveu um automóvel Gol e um veículo S10, no km 79, próximo ao Restaurante e Lancheria Casa Cheia.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista do Gol faleceu no local. O GM S10 placas tinha placas de São Valentim do Sul e veiculo VW GOL placas de Venâncio Aires. O condutor e familiares da S10 socorridos pela ambulância e deslocados para hospital da cidade, mas todos bem.

Segundo informações, o condutor do Gol seguia no sentido Venâncio para Taquari pela contramão quando colidiu de frente com a S10 que se deslocava no sentido contrario. O trânsito ficou interrompido dos dois lados da via.