Homem Morre em Confronto com a Brigada Militar em Cachoeira do Sul

Na madrugada desta terça-feira (2), um homem morreu após trocar tiros com a Brigada Militar (BM) no Bairro Habitar Brasil, na zona norte de Cachoeira do Sul. Identificado como Olício Soares de Souza, conhecido como “Sapinho”, de 48 anos, o indivíduo estava armado com um revólver calibre .38. O incidente ocorreu por volta de 1h10min.



Segundo o registro policial, uma guarnição da BM patrulhava a estrada do Passo do Moura quando foi abordada por um motorista próximo ao entroncamento com a Avenida dos Imigrantes, no Bairro Marina. O motorista informou que havia um homem armado, aparentemente embriagado, disparando tiros para o alto perto de uma praça no Bairro Habitar Brasil.



Os policiais se dirigiram ao local indicado, especificamente à quadra 2, onde encontraram o homem em questão. Conforme relatos da BM, ele estava dentro de sua residência e começou a atirar contra os policiais através da grade de uma janela. Em resposta, os policiais revidaram, e um dos tiros atingiu um carro estacionado em frente à casa.



Após arrombarem a porta da residência, os policiais localizaram o homem ferido. Ele foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital de Caridade e Beneficência, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Até o momento, não há confirmação da idade exata do homem.



Durante a busca na casa, a BM apreendeu um revólver Rossi calibre .38 com cinco munições deflagradas e uma intacta, um celular e uma pequena quantidade de cocaína que estava sobre uma mesa.









Fonte: Brigada Militar