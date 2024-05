Homem que matou ex-companheira na frente dos filhos dela é condenado a mais de 32 anos de prisão no interior do RS

O Tribunal do Júri de Vacaria, nos Campos de Cima da Serra, condenou Rafael da Silva Santos a 32 anos e 5 meses de prisão em regime fechado por ter matado a ex-companheira Samara da Silva Amaral, de 22 anos, com golpes de faca na presença dos filhos dela.

O homem, de 33 anos, foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe, mediante emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, com a agravante de ter sido cometido na presença de descendentes da vítima. O julgamento, presidido pelo juiz Fernando Gustavo Meireles Baima, terminou na tarde de sexta-feira (26).

Segundo a denúncia do MP (Ministério Público), a motivação para o crime decorreu de ciúmes, uma vez que o acusado não aceitava o fim do relacionamento que mantinha com a vítima e não queria que ela tivesse um novo companheiro. O feminicídio ocorreu na manhã de 28 de março de 2023, no bairro Barcelos, em Vacaria.

O réu invadiu a residência da vítima e atacou a ex-mulher no momento em que ela lavava a louça, não permitindo qualquer possibilidade de fuga ou reação.









O SUL