Homem segue desaparecido em Sobradinho

Sérgio Augusto Fernandes dos Anjos, de 59 anos, segue desaparecido em Sobradinho. Ele foi visto pela última vez por volta das 14 horas do último domingo (14), quando saiu de sua residência no Bairro União, vestindo uma bermuda amarela e uma camisa verde. Há relatos de que ele teria sido visto nas proximidades do Trevo da Fejão, em direção a Arroio do Tigre. Recentemente, um par de chinelos, que possivelmente pertencem a Sérgio, foi encontrado num matagal ao lado do Arroio Carijinho, nos fundos do Loteamento Nardi, no Bairro Baixada.

As buscas na área onde ele foi visto foram encerradas pelos bombeiros voluntários e militares, que inclusive utilizaram cães farejadores na tentativa de localização. Eles aguardam que o nível do Carijinho baixe para uma nova varredura, considerando a possibilidade de que Sérgio possa ter tentado atravessar o arroio em busca de um atalho para o Bairro União. Diversas informações desencontradas têm surgido sobre o paradeiro de Sérgio dos Anjos, mas até o momento, todas as tentativas de localizá-lo não obtiveram sucesso.