Horóscopo do dia – 14/02/2024 – para todos os signos

Áries ♈

Com Vênus em seu setor de privacidade recebendo uma quadratura de Marte em sua casa de comunicações hoje, querido Áries, pode haver tensões com muitas coisas em sua mente. Manter as coisas leves ou voltadas para os negócios é provavelmente o melhor. No entanto, pode haver alguma frustração interna ou angústia experimentada agora que pode ser difícil de ignorar. Pode haver confrontos se você ou as pessoas ao seu redor forem dominadas pela impaciência. A sensibilidade aos sentimentos não é fácil temporariamente. Mais tarde, você pode se arrepender de ações ou palavras precipitadas, principalmente em relacionamentos amorosos. A mudança da Lua para sua quinta casa solar pode, por um lado, aumentar o controle do drama, mas, por outro, pode ajudá-lo a encontrar a liberação da tensão por meio do entretenimento.

Touro ♉

A Lua entra em seu setor doméstico e familiar hoje, querido Touro, encorajando você a relaxar e se centrar. No entanto, Vênus e Marte se chocam hoje, e os ânimos esquentam rapidamente se as coisas não estiverem indo conforme o planejado. Seus desejos podem parecer opressores, mas igualmente desafiadores de cumprir. Frustrações podem surgir sobre a insensibilidade de alguém. Ou você pode pensar que preencher um desejo repentino é a resposta para todos os seus problemas, mas provavelmente é apenas uma distração. Você pode se sentir dividido entre atender às suas próprias necessidades e agradar a alguém, e pode surgir uma sensação de que está fora do ritmo com um parceiro. Você pode optar por rolar com a excitação emocional, mantendo suas expectativas sob controle e desfrutando de um pouco de competitividade com os outros. Afinal, as frustrações agora podem ajudar a alimentar a motivação para fazer melhor.

Gêmeos ♊

A mudança da Lua para o seu setor de comunicações traz um tema ocupado e conectado por mais de dois dias, querido Gêmeos. No entanto, com uma quadratura Vênus-Marte, os ritmos amorosos e os padrões de relacionamento podem estar um pouco errados hoje. É preciso mais trabalho do que o normal para se sentir satisfeito. Também é um desafio conseguir o que deseja sem causar um grande rebuliço. A impaciência em satisfazer nossas necessidades pode levar a todos os tipos de pequenas tensões. Como Marte está em seu signo, alguém pode buscar uma abordagem refinada de você e interpretar mal sua paixão como impaciência ou insensibilidade. Preste atenção aos movimentos impulsivos hoje. Os sentimentos são quentes e frios, principalmente devido a problemas de tempo. Se você encontrar seu centro emocional hoje, pode ser um excelente momento para analisar um assunto com um amigo ou encontrar pistas para um problema.

Câncer ♋

A Lua se move para o seu setor de recursos, querido Câncer, e você deseja mais estabilidade e segurança. Com um trânsito Vênus-Marte hoje, no entanto, as interações podem ser tensas ou as pessoas ao seu redor podem ser temperamentais e competitivas. Você pode estar competindo com alguém cujas necessidades e desejos devem ser primordiais, mas provavelmente não vai a lugar nenhum. Por mais que você queira manter a paz e a harmonia, algum descontentamento ou mal-entendido pode criar tensão. É prudente resguardar informações ou sentimentos que normalmente deseja manter em segredo, pois existe uma tendência à impulsividade, algo de que você pode se arrepender mais tarde.

Leão ♌

A Lua se move para o seu signo hoje, querido Leão, despertando seus sentimentos e despertando você emocionalmente. Mal-entendidos são possíveis com a quadratura Vênus-Marte de hoje e podem ter a ver com dinâmica de poder, compartilhamento e intimidade. Se as frustrações estão crescendo nessas áreas, elas podem atingir o ápice agora. A forma como alguém se aproxima de você ou fala com você pode ser irritante, e as pessoas podem ser bruscas ou impacientes, pisando em seus sentimentos no processo. Tente não levar essas coisas a sério, mas se precisar tirar algo do seu sistema, pode se sentir motivado a fazê-lo agora. Reconheça que, por enquanto, dá muito trabalho satisfazer a si mesmo e a alguém próximo a você. Fazer concessões ou deixar as coisas passarem pode ser uma solução melhor, embora desafiadora. Em vez disso, pode haver conflitos internos para gerenciar.

Virgem ♍

A mudança da Lua para o seu setor de privacidade hoje sinaliza a necessidade de descanso extra ou uma pausa na ação, querido Virgem. No entanto, as diferenças estão no centro das atenções em seus relacionamentos, dificultando temporariamente o entendimento com as pessoas próximas a você. O conflito com alguém em posição de autoridade é possível, ou você pode se sentir desconfortável com uma pessoa que está sendo forte demais. Com Vênus em quadratura com Marte, as pessoas parecem competitivas em vez de cooperativas, e é provável que ocorram desconexões quanto a valores, objetivos ou ambições. Considere que as pessoas podem não saber exatamente o que querem e podem buscar algo que não têm e que acham ser a resposta para sua inquietação.

Libra ♎

A Lua se move para o seu setor social, querido Libra, e você procura relaxar, compartilhar e interagir de maneira mais informal. No entanto, a quadratura Vênus-Marte de hoje pode criar alguma tensão ou problemas de tempo. Normalmente, não se trata tanto de diferenças de opinião, mas sim de diferenças de abordagens – muito agressivas e insensíveis ou não diretas o suficiente. Qualquer pessoa que tente impor sua agenda a você terá dificuldades. Também pode ser desafiador ser produtivo sem sucumbir às distrações. As compras por impulso podem ser mais tentadoras do que o normal, especialmente se você está se sentindo inquieto, mas não sabe ao certo por que ou o que está no centro de sua inquietação.

Escorpião ♏

A Lua se move para o

topo do seu mapa solar hoje, querido Escorpião, encorajando você a prestar mais atenção às suas obrigações ou objetivos de longo prazo. No entanto, não é fácil ajustar sua abordagem exatamente como outra pessoa deseja que você se comporte. A quadratura Vênus-Marte de hoje tende a destacar os desequilíbrios. As paixões aumentam e você pode se sentir preso no fogo cruzado. Sua melhor aposta é aproveitar as frustrações e aproveitar o excesso de energia para inspiração criativa. Considere que a impaciência é provavelmente o que está atrapalhando você (e os outros) mais do que qualquer coisa sob essa influência temperamental. Uma espécie de impasse pode ser o que empurra seus sentimentos para sua consciência. Ainda assim, ajudaria a domar conscientemente a impulsividade agora. Cuidado para não focar demais em um desejo específico que, quando alcançado, não é realmente satisfatório.

Sagitário ♐

A Lua entra em harmonia com seu signo hoje, querido Sagitário, incentivando seu otimismo e espírito. Com seus relacionamentos, preste atenção à impulsividade hoje, pois uma quadratura Vênus-Marte pode indicar reações rápidas. O comportamento de alguém pode ser difícil de engolir ou até mesmo ofensivo. Ou os desejos podem repentinamente inundar seus sentidos, mas tente ao máximo não tratá-los como emergências. Os verdadeiros desejos permanecem e não têm prazo de validade ou prazo tão curto. Afaste-se de circunstâncias frustrantes, se possível, para obter uma mudança de cenário, que às vezes leva a uma nova perspectiva. Procure explorar o que você realmente deseja. Os desafios agora podem resultar em uma nova compreensão, seja dos outros ou de suas próprias necessidades.

Capricórnio ♑

A competitividade está no ar hoje, querido capricorniano, com uma quadratura Vênus-Marte despertando algum descontentamento. Você pode estar se sentindo bastante sensível, mas se der a impressão de que sua pele é grossa, o que costuma acontecer, pode acabar magoado. Pode haver diferenças significativas entre o que as pessoas querem e o que estão dispostas a dar agora, e isso pode ser fonte de muita frustração! Reduza o tom o máximo possível e não tenha medo de deixar os outros saberem que você pode estar vulnerável no momento. Felizmente, essa influência é temporária e um pouco de inquietação pode levar a direções novas e melhores.

Aquário ♒

É melhor buscar um meio-termo em quaisquer conflitos que você possa ter hoje, querido Aquário, mas não se preocupe muito se os outros não o encontrarem prontamente no meio do caminho. Às vezes, os confrontos não têm resoluções rápidas, mas podem ajudar a redirecionar sua energia no futuro. Com uma quadratura Vênus-Marte, as tensões hoje tendem a girar em torno de diferenças de valores e abordagens. É mais provável que os conflitos internos sejam sobre dar um salto de fé ou arriscar ou ficar com o que é conhecido e familiar. Você pode se sentir fora de sincronia e em desacordo com os outros temporariamente e acabar com sentimentos feridos. A impaciência com os outros e com os processos pode aparecer fortemente agora. Impulsividade com dinheiro também pode ser um problema. Considere que, se você não está em contato com seus verdadeiros desejos, pode estar perseguindo desejos superficiais agora.

Peixes ♓

Vênus e Marte formam um aspecto de quadratura hoje, querido Peixes, apontando para impulsos e mudanças repentinas. A tensão pode pairar no ar e as pessoas próximas a você podem ser bruscas ou exigentes. Você pode sentir que eles estão mais interessados em satisfazer seus próprios desejos do que em atender às suas necessidades. As opiniões dos outros podem colidir com as suas. Não exclua completamente as informações, mesmo que elas cheguem a você em um pacote pouco atraente, mas não aceite um comportamento injusto. Esperar por um resultado ou acordo com grandes expectativas pode colocar uma pressão indevida em sua vida. Em vez disso, procure manter-se ocupado. Felizmente, o movimento da Lua em seu setor de trabalho e saúde pode ajudá-lo a se concentrar em algo prático e construtivo.