Horóscopo do dia: previsão de hoje 19/03/2024 para seu signo

Áries

A Lua entra em seu setor de parceria hoje, querido Áries, e o feedback permite que você veja sua vida através dos olhos de outra pessoa. Também hoje, Quíron fica retrógrado em seu signo e, nos próximos cinco meses, a energia de cura que você irradia se volta para dentro, tornando-o um bom momento para esforços para se curar. A mudança desta semana, também ocorrendo logo após Vênus ficar retrógrada, pode fazer você se sentir incompreendido ou vulnerável em alguns pontos, mas o ciclo à frente é excelente para obter algum alívio. As pessoas têm procurado suas boas vibrações, assistência, poderes de cura e conselhos, e agora é apropriado entrar em contato mais próximo com seus próprios problemas. Uma pausa em fazer coisas para os outros pode ajudá-lo a fazer isso. No entanto, com uma quadratura Mercúrio-Urano também ativa hoje, pode haver alguns curingas para gerenciar, o que pode ser divertido, emocionante, ou perturbador, dependendo da situação e da sua perspectiva. Observe a tendência de se preocupar ou planejar mal devido ao nervosismo. Falar muito rápido sobre um assunto pode ser um problema quando você está tenso.

Touro

A Lua entra no seu setor de trabalho e saúde hoje cedo, querido Touro, mudando seu foco para seus afazeres e deveres diários. Cuidar dos detalhes práticos de suas figuras de vida fortemente. Também hoje, Quíron fica retrógrado e, até 26 de dezembro, é um período poderoso para a cura por meio da compreensão de seu passado e de suas necessidades espirituais e emocionais. Esta mudança e a mudança de Vênus de ontem podem apontar para alguma desorientação, dúvida ou insegurança, mas é temporária. Sonhos e aparentes coincidências nesta semana podem servir como pistas sobre qual trabalho interior precisa de atenção especial. Sua programação externa pode não ser muito direta, mas ficará mais clara depois que você fizer alguns ajustes internos. A tentação pode ser fechar um pouco a nível emocional, pois você tem atraído muitas pessoas que parecem precisar de sua ajuda, e é hora de você prestar mais atenção às suas próprias necessidades. Um aspecto Mercúrio-Urano hoje pode indicar algumas desconexões temporárias ou uma disposição nervosa. Pode haver tensão doméstica e inquietação. Assuntos familiares ou a necessidade de ficar em casa podem entrar em conflito com seus planos pessoais e seu senso de independência. Tente não pensar demais nas coisas, o que é uma forte tendência agora.



Gêmeos

A Lua se move para o seu setor de alegria, querido Gêmeos, e você está com vontade de criar, interagir e se divertir agora. Também hoje, Quíron fica retrógrado e os problemas existentes, especialmente em sua vida social, podem assumir mais importância em sua mente. Eles podem atuar como um gatilho para um autoexame adicional. Por exemplo, se você tem se esforçado demais para agradar os outros recentemente, é mais provável que reconheça isso e queira recuar. Agora é a hora de examinar por que você pode sentir a necessidade de compensar demais. Alternativamente, se você se sentiu desconectado de seus colegas, um associado ou um amigo em particular, você está inclinado a ir um pouco mais fundo para encontrar uma resposta. Fazer mais pelos outros não apenas não repara os relacionamentos, mas também pode afastá-lo ainda mais do cerne do problema. É mais fácil ver isso nos próximos meses, enquanto Quíron está retrógrado até 26 de dezembro. Um trânsito Mercúrio-Urano hoje pode ser desorientador, pois abala horários e processos de pensamento. Ainda assim, pode levar a desvios interessantes. Pode haver muitas ideias, mas pouca organização! A tensão resulta de se esforçar demais para colocar ordem no caos. Preste atenção para não falar muito cedo sobre um assunto e procure maneiras de se centrar ou se ancorar para obter os melhores resultados agora.

Câncer

Quíron começa hoje seu ciclo retrógrado de cinco meses, querido Câncer, e essa mudança pode gerar dúvidas ou inseguranças sobre seu atual caminho de vida, desempenho, habilidades de liderança ou carreira. Medos ou vulnerabilidades aumentam temporariamente, o que leva à necessidade ou desejo de explorar o porquê. Nos próximos meses, você pode chegar ao fundo de qualquer supercompensação, procrastinação ou preocupação nessas áreas da vida. É um excelente ciclo para trabalhar com várias técnicas de cura. É provável que você entre em contato melhor com as verdadeiras necessidades e objetivos. Procure os momentos de inspiração hoje, pois pode haver uma energia um tanto desorientadora com você. Uma quadratura Mercúrio-Urano também está ativa e pode criar algum caos, mas agitar as coisas pode levar a ideias interessantes. Você pode descobrir que está entrando em conflito com um amigo sobre uma ideia ou valor central antes de chegar a um entendimento maior. Nessas condições, observe as comunicações que você dispara sem pensar. Pode ser melhor evitar fazer as coisas tão rapidamente que você acabará perdendo o alvo. Observe e aprenda em vez de entrar em ação. Você precisa se lembrar de que bons princípios, bom senso e justiça devem estar no centro de seus planos, pois são qualidades que fazem você se sentir melhor consigo mesmo.

Leão

É importante considerar que duas mudanças importantes de direção estão ocorrendo esta semana, querido Leão, e é aconselhável esperar que elas aconteçam antes de fazer grandes movimentos. Ontem, Vênus ficou retrógrado e Quíron faz o mesmo hoje. A fase retrógrada anual de Quíron durará até 26 de dezembro e é poderosa para reexaminar crenças e objetivos. Você pode questionar os estudos ou atividades atuais em termos de se eles representam você e suas crenças ou interesses atuais. Essa luta é mais internalizada durante o ciclo retrógrado, à medida que você examina o que pode precisar de cura dentro de você. Uma quadratura Mercúrio-Urano também influencia o dia e pode indicar reações inesperadas às suas comunicações. Pode haver interrupções, tensão nervosa ou uma mudança em sua agenda para gerenciar. Estes podem ser perturbadores, mas você pode trabalhar com a energia e aproveitar o elemento surpresa. Se você está impaciente com os tópicos atuais, procure um novo assunto que lhe interesse, em vez de criar problemas.



Virgem

A Lua entra em seu setor de recursos hoje, querido Virgem, e você está mais satisfeito com algo familiar e previsível. Também hoje, Quíron inicia seu ciclo retrógrado de cinco meses, apontando para uma mudança na maneira como você lida habitualmente com apoio, dependência, intimidade, compartilhamento de poder e finanças. Embora você tenha uma capacidade mais forte de extrair o melhor dos outros, pode haver momentos em que você sinta que está assumindo o fardo emocional e o peso dos problemas dos outros com muita frequência. O retrógrado de Quíron oferece uma pequena pausa nisso e também é forte para examinar por que você pode estar supercompensando ou evitando seus próprios problemas nessas áreas de sua vida. Nesta semana, pode haver algo que desencadeie essa jornada interior. Com uma quadratura Mercúrio-Urano também em jogo hoje, algo comunicado pode provocar tensão ou defensividade. Considere se é melhor corrigir os erros ou ignorá-los e seguir em frente. É um dia em que palavras e movimentos bruscos podem resultar de impaciência ou mal-entendidos. Pode haver mudanças de planos, resultados inesperados ou comunicações que interrompam o fluxo. No entanto, algo aleatório ou repentino pode muito bem estimular um novo plano, insight ou perspectiva.

Libra

A Lua entra em seu signo por alguns dias, querido Libra, e as necessidades emocionais que você pode ter deixado de lado agora são uma peça central! No entanto, Quíron fica retrógrado no setor oposto de seu gráfico hoje, e as revelações agora ou nesta semana sinalizam a necessidade de alguma cura ou exame mais aprofundado em relação aos relacionamentos. Se você tem compensado demais ou feito muitos sacrifícios pelos outros, reconhecerá o desequilíbrio. Nos próximos meses (Quíron está retrógrado até 26 de dezembro), você pode chegar ao cerne de quaisquer medos ou danos que o impeçam de fazer mais por si mesmo, o que o coloca no caminho da cura. Uma vez ajustado à mudança de direção de Quíron, esse ciclo retrógrado é poderoso para aprender sobre suas necessidades de relacionamento. A quadratura Mercúrio-Urano de hoje pode exercer pressão, particularmente a nível mental. A energia nervosa pode aumentar com esta influência. O desejo pode ser romper com os métodos convencionais, mas você pode provocar uma tensão desnecessária se o fizer de forma abrupta. Lembre-se de que, com esse trânsito, a inquietação pode levar a palavras ou movimentos que você deseja retirar. Pode haver maneiras de seguir seu próprio caminho que causem menos agitação.

Escorpião

A Lua entra em seu setor de privacidade por alguns dias, querido Escorpião, chamando sua atenção para os bastidores, antecedentes e assuntos privados. No entanto, Quíron, atualmente em trânsito na área oposta de seu mapa solar, torna-se retrógrado. Se você tem compensado demais nas áreas de saúde ou trabalho, agora reconhecerá o problema e poderá examinar o motivo! Considere o que sobre suas rotinas diárias (ou sua abordagem para eles) faz você sentir que precisa fazer mais ou ser mais eficaz. Você também pode ter estado muito ocupado servindo e ajudando os outros, e agora os eventos e revelações são tais que você reconhece a necessidade de direcionar seus esforços de ajuda e cura para suas próprias necessidades. Este retrógrado dura até 26 de dezembro. Você também pode tentar resistir a pensar demais nas coisas hoje. Uma quadratura Mercúrio-Urano é a culpada, pois pode provocar alguma tensão mental. O ritmo pode ser um pouco rápido demais e você pode se sentir fora de sintonia com o resto do mundo temporariamente. A flexibilidade é sua melhor estratégia, pois permitir o inesperado pode ajudar a reduzir a tensão. Os conselhos que chegam hoje podem não parecer úteis, mas você não precisa concordar com eles para aprender algo com eles. Discordar pode impulsionar seu próprio pensamento genial sobre um assunto.



Sagitário

A Lua entra em seu setor social para uma estadia de mais de dois dias, querido Sagitário, mudando seu foco para seus objetivos de felicidade. Também hoje, Quíron inicia sua fase retrógrada anual. Nos próximos cinco meses, você estará em uma posição sólida para aprender mais profundamente sobre suas necessidades de auto-expressão, romance ou atividades criativas e as inseguranças que você pode ter nesse sentido. Se você tem compensado demais, é hora de ver com mais clareza quais medos estão na raiz desse comportamento. Os eventos de hoje e desta semana podem ser catalisadores para o início do processo de cura pessoal. Você pode estar se segurando um pouco, pois é hora de olhar para dentro, em vez de servir aos outros cegamente, sem atender às suas próprias necessidades. O dia também pode despertar novas formas de pensar, mas não é o melhor momento para decisões fáceis. A quadratura Mercúrio-Urano de hoje requer flexibilidade. Você pode precisar se adaptar a um ritmo mais rápido ou a elementos de surpresa e desorganização. Pode ser tenso se você resistir e se firmar. Pode não ser fácil obter uma palavra (ou pensamento) de ponta a ponta, mas depois disso, você pode chegar a uma nova perspectiva sobre um projeto ou interesse.

Capricórnio

Suas responsabilidades e desempenho estão em foco hoje e amanhã, querido Capricórnio, com a mudança da Lua para o topo de seu mapa solar. Você é muito mais perceptível. No entanto, Quíron é um hóspede de longo prazo na área oposta de seu mapa solar e inicia sua fase retrógrada hoje, durando até 26 de dezembro. Este ciclo anual é bom para autodescoberta e cura. Se você tem trabalhado tanto para agradar os entes queridos ou tornar sua vida segura que se sente esgotado e talvez um pouco ressentido, começará a reconhecer o problema. Pode haver uma necessidade de atrair muito dessa energia para sua própria criação e cuidado. Nos próximos meses, você estará em uma posição elevada para examinar e identificar as raízes das inseguranças. Pode haver mais problemas com a tomada de decisões hoje, com uma quadratura Mercúrio-Urano que pode indicar conflitos de opinião ou tensão relacionada à falta de confiabilidade. Alguém pode se apegar firmemente às suas ideias ou métodos, e torna-se um pouco fácil discordar. A impaciência pode levar a movimentos ou palavras que você deseja retirar mais tarde. No entanto, ideias úteis podem resultar dos desvios mentais que você fizer hoje, e conversas interessantes também podem surgir de um pouco de caos ou desordem.

Aquário

Quíron fica retrógrado hoje, querido Aquário, e essa mudança pode aumentar temporariamente qualquer insegurança que você possa sentir sobre auto-expressão, aprendizado ou conexão. Ainda assim, à medida que você se acostuma com o retrógrado nas próximas semanas e meses, reconhece as oportunidades de entrar em contato melhor com o que pode estar causando medos. Este ciclo pode abrir seus olhos para maneiras de reparar e curar áreas problemáticas ou fazer um trabalho interno benéfico. Uma quadratura Mercúrio-Urano também ativa hoje pode produzir estimulação mental que leva a um território tenso. Esse aspecto muitas vezes traz uma notícia ou resultado inesperado. Instruções desorganizadas ou distrações desnecessárias podem frustrá-lo. Procure aproveitar a aleatoriedade dessa energia, em vez de se preocupar muito sobre como as coisas vão se resolver.



Peixes

A Lua entra em seu setor de intimidade por mais de dois dias, querido Peixes, motivando uma necessidade mais vital de olhar para dentro ou se conectar mais profundamente com uma pessoa ou projeto. Também hoje, Quíron inicia seu ciclo retrógrado de cinco meses. Esta fase ajuda você a obter uma nova perspectiva sobre seu senso de valor próprio e como isso afeta o que você está atraindo para sua vida, não apenas por meio de renda, mas também pelos benefícios emocionais e espirituais que você merece. Hoje e nesta semana, os eventos podem ser catalisadores dessa jornada interior, introspecção e auto-exame. Com a mudança ocorrendo hoje e Vênus tendo se tornado retrógrada ontem, é melhor adotar uma atitude de esperar para ver até se sentir mais fundamentado. Uma quadratura Mercúrio-Urano também está ativa hoje e produz energia nervosa. Você estará em boa forma se puder sintonizar seu algo aleatório, tema excêntrico e aproveite seus elementos surpresa. Evite pensar demais para obter melhores resultados, pois você não precisa deixar a tensão mental arrastá-lo para baixo.