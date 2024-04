Idosos estão atendendo ao chamado pela vacinação da gripe

Os idosos compõem o grupo prioritário habilitado à vacinação que está tendo a maior representatividade na procura pelo imunizante contra a gripe em Cachoeira do Sul. Os usuários do SUS com mais de 60 anos de idade correspondem 65,79% do total das 5.142 doses já distribuídas no combate à influenza nos nove postos de vacinação do município. Na sequência dos públicos que mais acessaram a imunização estão os portadores de comorbidades (488 doses), crianças entre seis meses e menores de seis anos (418 doses), trabalhadores da saúde (155 doses), professores e trabalhadores de escolas (104 doses).

Para estimular a procura pela campanha e a atualização vacinal também para outras doenças, como a Covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde estará promovendo neste sábado (13/04) o Dia D Nacional de Combate à Gripe. A ação acontece entre 8h e 17h em nove postos de saúde do perímetro urbano e ainda envolverá cinco roteiros das equipes volantes pelas comunidades do interior do município. Na área rural, entretanto, as equipes estarão disponibilizando somente as doses contra a gripe. A campanha tem como foco os grupos que são considerados os mais suscetíveis às infecções gripais, incluindo gestantes e puérperas, e deve se estender até o dia 31 de maio.

A transmissão dos vírus influenza acontece por meio do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com mucosas (boca, olhos, nariz). É importante lembrar que, mesmo pessoas vacinadas, ao apresentarem os sintomas da gripe – especialmente se são integrantes de grupos mais vulneráveis às complicações – devem procurar o médico imediatamente.

PROGRAME-SE

Aplicação de todas as vacinas:

Segundas às sextas-feiras, das 7h15min às 11h45min e das 13h às 15h30min, na EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde.



Horário estendido:

16h às 20h, todas as segundas e quartas-feiras (com exceção do feriado nacional de 01/05)

EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina



Sábado 13 abril, Dia D da Vacinação Nacional contra a Influenza

8h às 17h

Locais: EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde



Sábado 18 de maio, Dia D da Vacinação Municipal contra a Influenza

8h às 17h

​Locais: EAP Central, EAP Centro Social Urbano, EAP Marina, ESF Quinta da Boa Vista, ESF Carvalho, ESF Noêmia, ESF Barcelos, ESF Tupinambá e ESF Ponche Verde