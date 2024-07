Indignação dos moradores da rua Júlio Viegas em Cachoeira: Um problema de anos. VEJA FOTOS

Os moradores da Rua Júlio Viegas, no bairro Quinta, estão indignados com as condições precárias da via, que há anos sofre com enormes buracos, alguns chegando a formar verdadeiras crateras. Esse problema tem causado prejuízos constantes aos veículos, danificando carros e motos que precisam transitar diariamente pela rua. A população relata um descaso total por parte das autoridades, que até o momento não tomaram medidas efetivas para resolver a situação.

Embora a prefeitura eventualmente coloque cascalho para tentar amenizar o problema, a solução tem se mostrado temporária e ineficaz. A vasão da água da chuva leva embora o cascalho, deixando os buracos novamente expostos e até maiores do que antes. A cada chuva, a situação se agrava, gerando frustração e preocupação entre os residentes que veem seus bens e segurança ameaçados.

Os moradores clamam por uma solução definitiva e cobram ações concretas das autoridades competentes. “Precisamos de algo fixo nos buracos, são panelas enormes no meio da rua”, desabafa um morador local. A comunidade espera que as autoridades atendam ao pedido e realizem obras duradouras, proporcionando condições dignas de tráfego e segurança para todos.

Fotos: Rafa Bordignon