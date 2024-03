Iniciada a Implementação do Maior Percentual de Biodiesel no Diesel Brasileiro

A partir de sexta-feira, 1º de março, o diesel vendido nos postos de combustível pelo Brasil terá o maior percentual de biocombustível já praticado no país, com uma mistura de 14% de biodiesel. Essa medida faz parte da política do governo para aumentar gradativamente a proporção de biodiesel no combustível, visando a redução das emissões poluentes e promovendo o desenvolvimento do agronegócio.

A mudança é significativa, pois anteriormente a proporção era de 12%. O biodiesel é uma opção menos poluente em comparação ao diesel de origem fóssil, e sua produção muitas vezes é baseada em matérias-primas como o óleo de soja.

Porém, essa transição não é isenta de impactos econômicos. Especialistas apontam que o preço nas distribuidoras deve aumentar cerca de R$ 0,02 por litro. Esse valor pode variar para o consumidor final devido a diversos fatores, incluindo a margem de lucro dos revendedores.

Apesar do aumento no preço, o setor ressalta que houve uma redução no valor do biodiesel desde fevereiro de 2023, o que ameniza o impacto financeiro para os consumidores. Além disso, espera-se que essa medida contribua para a redução das emissões de gases do efeito estufa.

O cronograma para aumentar a mistura de biodiesel teve algumas mudanças ao longo do tempo, mas agora o objetivo é que essa proporção chegue a 15% em 2025. O governo também tem um projeto em discussão no Congresso que poderia elevar essa mistura para 20% até 2030.

Essas mudanças representam um importante passo em direção a um futuro mais sustentável no setor de combustíveis no Brasil, com benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a economia nacional.

Fonte: GOV.br