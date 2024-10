Início da 39ª Feira do Livro celebra a literatura e a liberdade

Na próxima quinta-feira, 24 de outubro, terá início a 39ª edição da Feira do Livro, com o tema “Páginas da Liberdade”. A cerimônia de abertura será realizada às 9h, na Feira Livre Municipal Dr. Ivo Renê Pinto Garske, com a apresentação da Banda da E.M.E.F. Dr. Baltazar de Bem.



Logo às 10h, o patrono da feira, Tiago Vargas, dará início oficial às atividades com a palestra “Páginas de Liberdade”, abordando o tema central do evento. A programação se estenderá até as 20h, contando com uma diversidade de atrações, incluindo peças teatrais, lançamentos de livros, sessões de autógrafos, apresentações musicais, contação de histórias e muito mais.



Além das atrações culturais, a 39ª Feira do Livro será um espaço de troca de experiências e incentivo à leitura, reunindo autores locais e regionais e proporcionando ao público a oportunidade de participar ativamente em debates, oficinas e rodas de conversa. O evento também contará com uma feira de artesanato, praça de alimentação e diversas apresentações artísticas, enriquecendo ainda mais a programação.



A Feira do Livro se destaca por sua programação diversificada, reforçando o papel transformador da literatura. Toda a comunidade cachoeirense está convidada a vivenciar momentos de cultura, aprendizado e entretenimento durante os dias do evento.



Quem é Tiago Vargas, patrono da 39ª Feira do Livro?



Tiago Menezes de Vargas, nascido em Cachoeira do Sul em maio de 1982, é professor, poeta, escritor, ativista cultural, colunista literário, blogueiro, oficineiro, palestrante e tradutor. Ele participou das coletâneas Poetas do Vale VII a XIII e é membro fundador da Academia Cachoeirense de Letras, ocupando a Cadeira nº 43, Patrono: Sérgio Lezama.



Entre suas obras publicadas estão: Azedume, Todos os Silêncios do Mundo, Outro Eu, O Livro dos Provérbios e Outros Minicontos, A Poesia do Agora – Poemas em Formato Mínimo, Suspirância e Maria Antônia e o Mundo Encantado dos Gatos.



A 39ª Feira do Livro se estenderá até o domingo, 27 de outubro, oferecendo uma programação diversificada e repleta de atividades para todas as idades.



Confira a programação de 24 a 27 de outubro:



24/Outubro – Quinta-feira



9h – Abertura

Banda E.M.E.F. Dr. Baltazar de Bem

9h30 – Contação de Fábulas com Flávia Félix e

Dóris Brasil – Biblioteca Pública Municipal no



Zoológico Municipal



10h – Palestra: Páginas de Liberdade – Tiago Vargas – Patrono da Feira do Livro

11h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do

Livro Suspirância – Tiago Vargas

11h30 – Apresentação musical com Diego de Fraga

13h30 – Lançamento e Sessão de Autógrafos do



Livro Moinhos Moem o Tempo – Cecília Këmêl



14h30 – Contação de História com Flávia Félix e

Dóris Brasil – Biblioteca Pública Municipal

15h30 – Teatro: A Bela Adormecida – Grupo de

Teatro da E.E.E.M. Cel. Ciro Carvalho de Abreu

16h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do

Livro Poetas XIII – Poetas do Vale, 13ª Edição

17h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do Livro



Sim à Vida – Jorge Rosa



17h30 – Lançamento e Sessão de Autógrafos do Livro



O Maestro e a Orquestra, o Ceo e a Empresa –

Dilber Alonso

18h30 – Apresentação Musical com Diego de Fraga

19h – Hip Hop / African Samurai

20h – Show Musical com Enio Vieira



25/Outubro – Sexta-feira



9h – Palestra: O Lugar das Mulheres na Literatura – Zaira Cantarelli e Teniza Spinelli da Academia L. Feminina do RS

10h30 – Sarau Escola de Poetas – Colégio Ulbra

São Pedro – Tiago Vargas

14h – Palestra Páginas de Liberdade – Diego



Petrarca

15h – Oficina de escrita criativa com Diego



Petrarca

16h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do

Livro Eu Escritor – Poesia, E.E.E.M.

Antônio Vicente da Fontoura

17h – Projeto Estamos Juntas – Outubro Rosa –

Coordenadoria da Mulher

18h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do

Livro de Poesias Ecos do Silêncio –

Clarisse Almeida

19h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do

Livro Palavras ao Vento, Atravessando o

Mar – Mara Garim

20h – Apresentação da Banda Venenosa Lee

26/Outubro – Sábado

9h – Banda Marcial de E.E.E.F. Angelina

Salzano Vieira da Cunha

10h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do

Livro O Despertar – Maiara Herbstrich

11h – Lançamento e Sessão de Autógrafos dos

Livros No Teu Silêncio e Mensagens para

Alma – Ênio Santos

14h – Teatro: O Menino, A Toupeira, A Raposae o Cavalo – Grupo Teatral Liberdade e Expressão

15h – Curtas do Colégio Ulbra São Pedro –

Tiago Vargas no Cine Via Set

15h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do

Livro Psicologia Educacional: Teoria e

Práticas na Educação – Rodrigo Ourives

15h30 – Encontro com Tiago Beckenkampf –

Adaptações Literárias para o Cinema e a

Televisão – Cine Via Set

16h – Apresentação da Invernada do DTG Getúlio Vargas

– E.M.E.F. Dr. Getúlio Vargas

17h – Lançamento e Sessão de Autógrafos dos Livros:

Família Maus, Família Prade, Família Strenzel,

Família Massiere

18h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do Livro Maria

Antônia e o Mundo dos Gatos – Tiago Vargas

19h – Palestra Páginas de Liberdade – Romar Belling

20h – Apresentação da Banda Outras Freqüências

27/Outubro – Domingo

9h30 – Apresentação musical Felipe Fraga

10h – Contação de História com Andréia Polhmann

11h – Lançamento e Sessão de Autógrafos dos Livros:

Mããããeeee, Cadê meu Livro? – Felipe Graczcki;

Animal na Pista – Pedro Paulo Graczck

14h – Lançamento e Sessão de Autógrafos do Livro

Porque Eles Vieram? – Valquiria Ayres

15h – Apresentação musical com Diego de Fraga

15h30 – Lançamento e Sessão de Autógrafos do Livro

Transformação Interior – Ingrid Salomão

16h – Apresentação do Curta Eu vi um Lobisomem e

Lançamento e Sessão de Autógrafos dos Livros: Eu vi um Lobisomem, 2ª edição; Pérolas da Psicanálise;

O Meu Livro queres ler; O Fantoche; O Gênio da

Garrafa; O Fantoche – 2º. Volume; O Gênio

17h30 – Dança do Ventre – Bárbara Ruschel Kelling e

Dança Cigana – Elisabete Dias

18h – Palestra Escrevendo sobre a minha Geração, O

Tempo Presente e a Escrita – Dariely Gonçalves

19h – Palestra Sombras do Passado: Clássicos do Terror de todos os Tempos – Gisele Wommer

20h – Apresentação musical da Dupla Mauri e Fernando

Apresentação virtual Homenagem à Binoca, Poeta Centenária. Acesse o conteúdo BINOCA VIVÊNCIAS nas redes sociais e no YouTube.