Inmet emite alerta para risco de temporal em regiões do RS nesta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta climatológico para regiões do território gaúcho. O aviso destaca o risco de tempestade intensa, vento e queda de granizo para a Campanha e a Fronteira Oeste.



Com grau de severidade laranja (o segundo na escala do órgão), o alerta se inicia na quinta-feira (19) às 8h e é válido até as 10h da sexta-feira (20). Abrangendo regiões da Campanha, Fronteira Oeste, Região Central, Noroeste e Sul, o temporal pode atingir as cidades de Bagé e Uruguaiana.



Nesses municípios, são esperados 50mm e 30mm, o que representa, respectivamente, 35% e 23%, da média histórica prevista para o mês de setembro. Na Capital, a precipitação chegará a 10mm, o que representa 6% da média histórica para o período.



A Defesa Civil de Porto Alegre também anunciou um alerta para chuva forte e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h. As informações, segundo o órgão, são da Sala de Situação do Estado, que divulgou a previsão do avanço de uma frente fria com tempestades pelo Rio Grande do Sul. Os volumes de chuva podem chegar a 35 milímetros no período do alerta.



No início da noite desta quarta (18), o governador Eduardo Leite publicou um vídeo, nas redes sociais, em que alerta para a possibilidade de “chuva forte, com potencial de granizo, com ventos muito fortes” nesta quinta-feira (19).