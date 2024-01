A UAB – Polo Cachoeira do Sul está com inscrições abertas para o processo complementar de ingresso no curso de Bacharelado em Desenvolvimento Rural (EAD), oferecendo 20 vagas.

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, acessando o site www.ufrgs.br/coperse/plageder-2024/, no período de 19 a 31 de janeiro.

O Edital e demais informações sobre a seleção estão disponíveis em https://www.ufrgs.br/coperse/plageder-2024/.