Inscrições abertas para expositores na 74ª FEAPEC

A 74ª FEAPEC será realizada nos dias 13, 14 e 15 de setembro, no Parque do Sindicato Rural. A Secretaria de Agricultura e Pecuária está com inscrições abertas para expositores de agroindústrias e artesanato que queiram participar do evento.



Os interessados devem comparecer à Secretaria de Agricultura e Pecuária, na Rua Gabriel Leon 1109, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min, até a próxima terça-feira (10). As inscrições são gratuitas, sendo necessário apresentar a seguinte documentação: MEI, Alvará Sanitário ou Carteira de Artesão.