Inscrições para escolha das soberanas de Vera Cruz vão até o dia 22

O prazo para inscrições no concurso que selecionará a 16ª Corte de Soberanas de Vera Cruz termina em 22 de março. A escolha definirá as sucessoras da atual rainha Danieli Schroeder e das princesas Isadora da Silva e Mariana Tatsch. As interessadas devem comparecer à recepção da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 16h30. Serão aceitas as inscrições das 14 primeiras candidatas que entregarem suas fichas de inscrição. O evento de escolha está marcado para 6 de abril, quando serão anunciadas a rainha e as duas princesas que representarão o município de Vera Cruz no período 2024/2026.

As concorrentes devem atender a uma série de critérios estabelecidos pela organização do concurso. Entre eles, a idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos, a ausência de gravidez durante o concurso ou reinado e residência em Vera Cruz por pelo menos dois anos, além de boa saúde e conduta exemplar.

Além disso, é necessário que as candidatas estejam disponíveis para participar das atividades preparatórias do concurso, especialmente aos finais de semana, e para cumprir compromissos durante o período de reinado, representando o município em eventos e atividades.