Inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol Sete de Novo Cabrais encerram nesta sexta (9)

Para assegurar a participação, é necessário que as equipes preencham a ficha de cadastro disponível na recepção da Prefeitura ou diretamente com o diretor de Desporto, Fernando Luis Beling.

FALTA POUCO! | A contagem regressiva está em andamento para os interessados em participar do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Novo Cabrais 2024. As inscrições para as equipes e seus atletas estarão abertas até a próxima sexta-feira, dia 9 de fevereiro.

Para assegurar a participação, é necessário que as equipes preencham a ficha de cadastro disponível na recepção do gabinete, localizada no segundo piso do prédio da Prefeitura Municipal. O horário de atendimento é das 8 horas ao meio-dia, no turno da manhã, e das 13 às 17 horas, à tarde.

Outra opção para inscrição é diretamente com o diretor do Departamento de Cultura e Desporto, Fernando Luis Beling, ou através do contato (51) 9 9736 5794.

A abertura do campeonato está marcada para o dia 16 de fevereiro, uma sexta-feira, às 19 horas, no Centro Desportivo Municipal. Os jogos ocorrerão às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados.

As categorias em disputa incluem Livre Masculino, Veterano Masculino Aberto e Livre Feminino Aberto, prometendo proporcionar momentos de intensa competição e confraternização entre os participantes e a comunidade local.

Regulamento do Campeonato Municipal de Futebol Sete de Novo Cabrais 2024 disponível neste link.