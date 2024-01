Inscrições para participar do Plano Municipal de Turismo encerram nesta quarta-feira (31)

Encerra nesta quarta-feira (31), as inscrições para o Worshop com SEBRAE, que acontecerá no dia 8 de fevereiro, das 14h às 19h, no auditório do Sindilojas, na Rua Saldanha Marinho, 1156.

O Workshop é fruto da parceria da Prefeitura de Cachoeira do Sul, através da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), em com o apoio do Sebrae RS e do Sindilojas. O convite para participar, se estende a toda a comunidade cachoeirense (gestão pública, iniciativa privada e sociedade civil organizada).



Este evento faz parte da primeira etapa da construção do Plano Municipal de Turismo e possui perfil comunitário, ou seja, oferece espaço para todos os cidadãos interessados em somar a este planejamento, que traçará objetivos, metas e ações, em caráter individual e coletivo, em prol do posicionamento do município como destino turístico e do desenvolvimento, econômico, social e ambiental local e regional.



As inscrições são gratuitas, por telefone 3724 6088 ou pelo e-mail, turismocachoeiradosul@gmail.com.

Esta primeira oficina visa apresentar o Diagnóstico do Ambiente Turístico e construir o Plano de Ação do Ambiente Turístico, com o apoio das secretarias municipais, associações comerciais e industriais, associações de artesãos, sindicatos ligados direta e indiretamente com a cadeia produtiva do turismo, representantes de instituições financeiras, imprensa, meio acadêmico e de outros órgãos.



A dinâmica do evento será coordenada pelo consultor Maximilianus Andrey Pontes Pinent.