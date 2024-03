Instabilidade começa a avançar no RS, em quinta-feira de mais calor no Estado

A massa de ar quente que segue atuando no Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira, traz mais um dia de forte a intenso calor e também começa a gerar instabilidade. Muitas localidades terão máximas de 35ºC ou mais durante a tarde e em alguns pontos a temperatura pode atingir marcas de 37ºC a 39ºC.

Cachoeira do Sul – 🌤Sol com algumas nuvens ❄20ºC ☀40ºC ⛱0.0mm💨 5 Km/h⬇️

O sol aparece no Rio Grande do Sul, mas nuvens ingressam no estado a partir do Uruguai. A instabilidade do país vizinho começa a avançar e pode trazer chuva em pontos da fronteira e do extremo Sul gaúcho, não se afastando temporais isolados mais ao Sul.

As mínimas rondam os 18ºC em Caxias do Sul e os 15ºC em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 37ºC em Uruguaiana e superar os 38ºC em Santa Rosa. Em Porto Alegre, os termômetros variam entre 22ºC e 36ºC. No Litoral Norte, as marcas se alternam entre 22ºC e 33ºC.

Já na quarta-feira, os gaúchos experimentaram outro dia de forte a intenso calor com máximas em estações oficiais de 36,7ºC em Campo Bom; 36,3ºC em São Luiz Gonzaga; 36,2ºC em São Borja; 36,0ºC em Alegrete; 35,9ºC em Quaraí; 35,6ºC em Teutônia; 35,5ºC em Uruguaiana; e 35,3ºC em Rio Pardo. Na cidade de Porto Alegre, por sua vez, a temperatura se aproximou dos 35ºC.

A onda de calor chega ao seu pico antes da mudança do tempo que trará dias de muita chuva e temporais para o estado a partir de sexta. No Centro-Oeste e no Sudeste do Brasil, porém, o calor aumenta nos próximos dias a ponto de a temperatura passar facilmente dos 40ºC no Rio de Janeiro e São Paulo registrar o dia mais quente em março desde o começo das observações em 1943, batendo o recorde mensal de máxima de 34,3ºC de 1º de março de 2012.

Fonte: MetSul Metereologia