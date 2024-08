Instrutor de autoescola é assassinado a tiros em Santa Cruz

Um homicídio foi registrado na noite dessa quinta-feira, 29, em Santa Cruz do Sul. O caso aconteceu por volta das 20h40, quando um instrutor de autoescola, de 52 anos, dava aula na Rua Johanes Karl Klemm, próximo da Igreja Santo Antônio, no bairro de mesmo nome. O profissional estava no local, ministrando lições de trânsito a uma pessoa, quando foi surpreendido por um homem, que chegou em um Chevrolet Astra banco e efetuou disparos de arma de fogo contra ele.



Depois, o autor do crime fugiu. A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada com vida para receber atendimento médico no Hospital Santa Cruz (HSC). Porém, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.



A Brigada Militar foi acionada e descobriu quem era o autor do crime. Uma guarnição deslocou até a residência do acusado, no Loteamento Santa Maria, Bairro Dona Carlota, e efetuou a prisão em flagrante do homem, que tem 27 anos.



Conforme o comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM), major Cristiano Cuozzo Marconatto, o autor do assassinato confessou o crime e disse que jogou a arma usada no homicídio em uma sanga. Ainda segundo Marconatto, o caso tem pano de fundo passional, após uma desavença pessoal entre vítima e autor. Outros detalhes sobre a motivação não foram revelados.



Levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), foi feito o registro do fato e o acusado foi liberado. Os nomes dos envolvidos foram mantidos em sigilo pelas autoridades policiais. O caso será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia (2ª DP).



Nove assassinatos no ano



Com o homicídio ocorrido nessa quinta-feira, 29, chegam a nove os assassinatos registrados em Santa Cruz do Sul em 2024. Foram oito mortes de homens e uma de mulher, em sete pontos diferentes do município, nos bairros Progresso (2), Dona Carlota, Santuário, Santo Antônio, Centro, distrito de Rio Pardinho (2) e localidade de Alto Paredão.



A média aponta que pelo menos um assassinato tenha acontecido a cada 27 dias em Santa Cruz. Com base nessa análise, pode-se ter a impressão de que os casos revelam uma média relativamente alta. No entanto, na comparação com anos anteriores, é possível notar uma queda acentuada. Em 2018 foram 27 homicídios no município; em 2019 houve 22; e em 2020, mais 30. Já em 2021, os casos diminuíram pela metade, com 15, e caíram ainda mais, para dez, em 2022. Em 2023 voltaram a subir, chegando a 12. As forças de segurança trabalham para evitar que o número aumente em 2024.









gaz