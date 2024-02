Inter: Borré fica mais próximo de liberação antecipada

Na sexta-feira passada, o Werder Bremen venceu o Colônia fora de casa por 1 a 0 e chegou à 12ª posição na tabela da Bundesliga, abrindo oito pontos de distância para a zona de rebaixamento. Rafael Borré começou na reserva, mas entrou no segundo tempo. O resultado, que foi a quarta vitória em cinco rodadas, foi comemorado no Beira-Rio, pois aproxima o atacante do Inter.

Os dirigentes acreditam que o clube alemão está próximo de liberar, de forma antecipada, Borré para voar ao Brasil e apresentar-se ao Inter antes do final do seu contrato com o Werder Bremen, no final de junho. A ideia é contar com o atacante antes de 7 de março, quando fecha a janela de inscrições no Brasil.

Se isso ocorrer, Borré reforçará o Inter já a partir das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e também nas fases seguintes da Copa do Brasil, se o Inter passar pelo ASA, de Alagoas.

O jogo único entre os dois times está marcado para a próxima quarta-feira, no estádio Fumeirão, em Arapiraca (AL).

O presidente Alessandro Barcellos tem contatos frequentes com Borré e garante que ele está ansioso para vir ao Brasil. Falta apenas a liberação do Werder Bremen, que, ao que tudo indica, também está próxima.