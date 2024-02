Inter calcula prejuízo de R$ 20 mil com cadeiras danificadas por torcedores do Grêmio

O Inter concluiu nesta segunda-feira uma avaliação dos danos causados pela torcida gremista ao Beira-Rio. No total, 30 cadeiras do estádio foram quebradas, causando um prejuízo de cerca de R$ 20 mil ao clube. Ainda mais grave é que duas cadeiras foram arremessadas e atingiram dois torcedores colorados que estavam na arquibancada inferior.

Ambos foram atendidos no próprio estádio e, em seguida, levados ao hospital, onde passaram por exames e foram liberados com ferimentos sem muita gravidade. Um torcedor gremista foi detido no próprio Beira-Rio. O outro foi identificado pelas câmeras e também deve ser responsabilizado.

O episódio, que ocorre em praticamente todos os Gre-Nais, tanto na Arena quanto no Beira-Rio, convenceu o Inter a investir na instalação de uma grande tela que protegerá a arquibancada inferior de objetos arremessados da superior, onde normalmente ficam as torcidas visitantes.

A instalação deve começar em breve e custar cerca de R$ 100 mil, mas provavelmente não ficará pronta a tempo de ser usada ainda durante o Campeonato Gaúcho.