Inter deve ter força máxima contra Santa Cruz

O Inter deverá ter força máxima contra o Santa Cruz na noite desta quarta-feira no estádio dos Plátanos. No planejamento montado pelo técnico Eduardo Coudet, a tendência é de preservação no final de semana contra o São José no gramado sintético do Passo D’Areia.

O Colorado ainda não venceu fora de casa na temporada, justamente quando Chacho promoveu preservações no elenco. A derrota para o Guarany de Bagé também influencia na decisão por poucas preservações.

O provável Inter deverá ter: Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique, Hyoran e Wanderson; Alan Patrick e Valencia. A equipe de Coudet soma dez pontos, após cinco jogos. São três vitórias, um empate e uma derrota.