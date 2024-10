Inter e Grêmio terão estreantes em peso no Gre-Nal 443

Calhou de o Gre-Nal 443, neste sábado, no Beira-Rio, ser um jogo de muitas estreias. Apesar de ser o terceiro enfrentamento entre Inter e Grêmio do ano, vários dos prováveis titulares de cada lado sentirão pela primeira vez o gosto de estar em campo no maior clássico brasileiro, um dos maiores do Mundo. A partida é válida pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro e contará com o estádio lotado.



Pelos colorados, além de Roger Machado, que nunca defendeu o Inter em um clássico, apesar de ter vasta experiência no outro lado, há pelo menos três ou quatro estreias no time titular, começando por Rafael Borré, que está recuperando-se de lesão, mas tem grandes chances de voltar à equipe. O técnico, inclusive, comentou o sabor de disputar o Gre-Nal defendendo o Inter: “Será especial para mim, primeira vez desse lado. Cada um tem uma emoção diferente. E essa é uma inédita para mim. Estou vivendo cada dia de uma vez e aproveitando muito. Vai marcar na minha vida. Se vier uma vitória, a gente sabe como é que funciona”.



O lado azul também contará com vários novatos, com destaque para quatro que podem ser titulares. No sistema defensivo, Jemerson e Mayk devem ganhar uma oportunidade. Já as outras duas novidades estão no ataque e não falam português: o chileno Aravena e o dinamarquês Braithwaite. O centroavante, inclusive, não esconde a felicidade de disputar o Gre-Nal: “Estou ansioso para jogar e ganhar esse clássico para o Grêmio”.



Quase um terço do elenco do Inter jamais esteve em campo em Gre-Nal



Nove jogadores do elenco à disposição de Roger Machado nunca jogaram um Gre-Nal. De todos eles, Gabriel Carvalho e Bernabei começarão jogando o de sábado e outros dois (Borré e Agustín Rogel), se estiverem recuperados, também serão escalados desde o começo. Os demais − Nathan (lateral-direito), Braian Aguirre (lateral-direito), Clayton Sampaio (zagueiro), Bruno Tabata (meia) e Hyoran (meia) − deverão estar no banco de reservas. Porém, apesar do elevado número de estreias em Gre-Nal, não será por falta de experiência que os colorados poderão reclamar. Afinal, o grupo formado pelo Inter na temporada é bastante experiente, com a maioria dos jogadores já tendo passado por clubes europeus.



É o caso do próprio Borré. Ele defendeu as cores do River Plate por quatro anos, entre 2017 e 2021, e disputou muitos clássicos com o Boca Juniors. Além disso, o colombiano tem experiência jogando contra o Grêmio: em 2018, atuando pelo clube argentino, Borré esteve em campo em duas partidas contra o Tricolor e, após perder na Argentina e ganhar na Arena, conquistou uma vaga na final da Libertadores − sendo, logo após, campeão batendo justamente o Boca na final.



Gabriel Carvalho, por sua vez, tem só 17 anos. Em tese, é inexperiente. Mas enfrenta o Grêmio desde que tinha nove, quando começou a jogar nas categorias de base do Inter. Além disso, segundo testemunho de todos que frequentam a intimidade do vestiário colorado, trata-se de um jogador de comportamento diferenciado, que não “sente” a pressão. Porém, como diria o filósofo, Gre-Nal é Gre-Nal.



Metade do grupo do Grêmio nunca encarou o rival atuando no Tricolor



Pelo lado Tricolor, são 15 jogadores do elenco principal que nunca disputaram um Gre-Nal. O destaque, sem sombra de dúvidas, fica para o dinamarquês Martin Braithwaite. Ele será o nono jogador europeu a entrar em campo no maior clássico do futebol brasileiro. A grandeza desses confrontos não é nenhuma novidade para o centroavante, que traz na bagagem a experiência de ter disputado, nada mais, nada menos que Barcelona x Real Madrid, quando vestiu a camisa Culé entre 2020 e 2022. Para muitos, o dérbi espanhol é considerado o maior do mundo.



Ao longo da carreira, Braithwaite disputou seis clássicos diferentes em quatro países do Velho Continente: Dinamarca, Inglaterra, França e Espanha. Foram oito gols marcados e quatro assistências distribuídas em 28 jogos disputados.



Além dos possíveis titulares Jemerson, Mayk e Aravena, o Tricolor ainda terá nomes importantes no banco de reservas que podem estrear no Gre-Nal. Do meio para frente, há três jogadores: Monsalve, Soteldo e Diego Costa. Os dois últimos, por exemplo, chegaram no início da temporada, porém não estavam em condições físicas para disputar os dois Gre-Nais que já ocorreram neste ano.



Se dentro das quatro linhas são vários novatos, na beira do campo é bem diferente. Como treinador, Renato Portaluppi tem uma vasta experiência em Gre-Nal. Ele já disputou 31 clássicos, com 12 vitórias, 12 empates e sete derrotas. O aproveitamento é de 51,6%. O problema são os últimos três, que terminaram com derrotas. Agora, Renato vai para o Beira-Rio com o objetivo muito claro: voltar a vencer.









Reprodução:

Fabrício Falkowski e Lucas Mello

Correio do Povo