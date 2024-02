Inter enfrenta o Novo Hamburgo neste domingo, agora com o meio-campista Bruno Gomes e o atacante Wesley

A preparação colorada para o próximo compromisso no Campeonato Gaúcho chegou ao fim na tarde ontem, sábado (17) no CT Parque Gigante. Duas foram as novidades no gramado: o meio-campista Bruno Gomes e o atacante Wesley, recém anunciados pelo Clube. Os atletas treinaram normalmente com a equipe.

O último treino antes da partida foi fechado no CT. A comissão técnica organizou diversas atividades para realizar os últimos ajustes no time que entrará em campo neste domingo (18), no Estádio do Vale. A bola começa a rolar a partir das 20h, contra o Novo Hamburgo. A partida é válida pela 9ª rodada do Gauchão.

Após o Grêmio golear o Santa Cruz nesse sábado por 6 a 2, e somar 20 pontos na tabela, o arquirrival dos colorados assumiu a ponteira do campeonato. O Inter, com 19 pontos, desceu para a segunda colocação. No entanto, a equipe segue ostentando um dos melhores ataques do campeonato, e com a defesa menos vazada.

Com um aproveitamento de aproximadamente 79%, o Internacional tem se destacado tanto em casa, com uma campanha perfeita de 100%, quanto fora, onde registra um dos melhores desempenhos, ao lado do Grêmio, com 58% de aproveitamento.

Vale ressaltar que, além de garantir matematicamente sua vaga nas quartas de final, o Inter já assegurou sua presença entre os quatro primeiros da tabela. Esses números não garantem o título, mas refletem o que tem sido visto em campo: um time bem treinado, com jogadores tecnicamente notáveis e uma performance sólida em todas as áreas do jogo.