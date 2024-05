Inter envia ofício à CBF pedindo áudio do VAR em possível pênalti em Mercado

O Inter enviou, na segunda-feira (29), um ofício à ouvidoria da CBF pedindo o áudio do momento em que Gabriel Mercado é derrubado na área na partida contra o Atlético-GO, no último domingo (28), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Brasileirão. O lance, que gerou protesto dos colorados, não foi chamado pelo VAR para análise.

Além disso, apenas o áudio da jogada em que envolveu o gol do Atlético-GO foi divulgado pela entidade. Este, também gerou reclamações por parte do Inter, a respeito de um possível impedimento. O clube colorado emitiu comunicado a respeito da arbitragem.

“O Sport Club Internacional anuncia que, conforme antecipado na noite de domingo (28/04), enviou um ofício para a ouvidoria da CBF solicitando os áudios do VAR no lance em que o zagueiro Gabriel Mercado sofre um pênalti claro do atleta Rhaldney, camisa 8 do Atlético-GO. Válida pela quarta rodada do Brasileirão, a partida disputada no Beira-Rio contou com erros claros da arbitragem e de falta de protocolo do VAR”, disse o comunicado oficial divulgado pelo Inter.

O lance reclamado ocorreu no segundo tempo da partida deste domingo. Após cobrança de escanteio, o zagueiro colorado é abraçado pelo adversário a poucos metros da arbitragem. A árbitra de vídeo, Daiane Muniz, não indicou revisão para a jogada polêmica.



Após o duelo, o presidente Alessandro Barcellos fez um pronunciamento criticando a arbitragem de Edna Alves Batista, por conta do suposto pênalti não assinalado pela arbitragem.



— Eu desafio todos vocês a olharem novamente o lance claríssimo de pênalti no Mercado. Claríssimo. Podem fazer seus debates, mas desafio a dizer se não foi pênalti. Eu tinha dúvida se a bola estava em jogo. O plano aberto mostra que estava. Temos o VAR. A árbitra estava há três, quatro metros do lance. Um lance crucial que passou batido — reclamou o presidente.