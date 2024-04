Inter fará revezamento de titulares para priorizar Brasileirão e enfrentar maratona em abril

Fora da final do Gauchão, o Inter concedeu folga aos jogadores nesta quinta (4). Mas, se o mês de abril abre com descanso forçado, trará uma maratona de jogos ao Colorado, o que obrigará o técnico Eduardo Coudet a fazer um revezamento do elenco para encarar seis jogos em 18 dias — média de uma partida a cada três dias.

Além disso, há o planejamento do clube para esta temporada e que não é segredo para ninguém. Desde as eleições, o presidente Alessandro Barcellos tem dito que o Brasileirão será priorizado para que se tente encerrar uma seca que está prestes a completar 45 anos. O último título nacional foi conquistado em 1979.





Assim, mesmo tendo a semana cheia para preparar a equipe que vai encarar a segunda rodada da Copa Sul-Americana, o Inter deve preservar titulares diante do Real Tomayapo em casa. A explicação está no fato de que a estreia no Brasileirão ocorrerá três dias depois, contra o Bahia, no Beira-Rio.

— Vamos dar prioridade ao Brasileirão, 38 finais. A conexão entre direção, jogadores e torcida vai ser fundamental. Reconhecemos a importância da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Para isso, vamos trazer reforços que possam ser titulares. Não vou dizer quantos, mas certamente em todos os setores. Nós queremos que esse campeonato seja a prioridade no ano que vem. Isso vai envolver o clube inteiro — declarou o então candidato à reeleição em sabatina no programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, ainda em dezembro do ano passado.

A sequência ficará ainda mais pesada. Após duelar com o Bahia, o Colorado terá dois desafios como visitante, em gramados sintéticos, contra Palmeiras e Athletico-PR, pelo campeonato nacional, o que indica a utilização de força máxima novamente.

A outra apresentação que poderá ter um time alternativo inclui uma longa viagem até Manta, no Equador, para encarar o Delfín, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. Três dias depois, o foco volta a ser o Brasileirão, quando o Atlético-GO será recebido em Porto Alegre.









Confira o tempo de preparação dos jogos de abril:





10/4 (quarta-feira): Inter x Real Tomayapo — Copa Sul-Americana

5 treinos

5 treinos 13/4 (sábado): Inter x Bahia — Brasileirão

2 treinos

2 treinos 17/4 (quarta-feira): Palmeiras x Inter — Brasileirão

3 treinos (1 regenerativo) e viagem

3 treinos (1 regenerativo) e viagem 21/4 (domingo): Athletico-PR x Inter — Brasileirão

3 treinos (1 regenerativo) e 2 viagens

3 treinos (1 regenerativo) e 2 viagens 25/4 (quinta-feira): Delfín x Inter — Copa Sul-Americana

3 treinos (1 regenerativo) e 2 viagens

3 treinos (1 regenerativo) e 2 viagens 28/4 (domingo): Inter x Atlético-GO — Brasileirão

2 treinos (1 regenerativo) e viagem











Fonte: GZH