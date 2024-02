Inter fica próximo de anunciar Fernando

O Inter está próximo de anunciar a contratação do volante Fernando, de 36 anos. O jogador era pretendido pelo clube no começo do ano, mas acabou indo para o Vila Nova. No entanto, agora o Colorado voltou a abordá-lo e já teria fechado contrato até o final de 2025, segundo informações do repórter da Rádio Guaíba Paulo Nunes.

O Inter ainda pretende pagar uma bonificação ao Vila Nova. No início de 2024, Fernando estava acertado com o Colorado, mas por conta de problemas pessoais preferiu seguir para Goiânia.

Aos 36 anos, Fernando passou praticamente toda carreira na Europa. Deixou o Vila Nova, clube que o revelou em 2007, vendido ao Porto. Depois foi contratado pelo Manchester City, onde passou três temporadas, uma delas com Guardiola no comando da equipe.

Em seguida, tomou o rumo da Turquia, onde atuou no Galatasaray. Mais tarde, chegou ao Sevilla, onde ficou por quatro anos até retornar ao Brasil.

Com a contratação de Fernando, o Inter concretiza a busca do primeiro volante, posição que não estava preenchida desde a saída de Johnny para o futebol espanhol. O Colorado estava tentando a contratação de Thiago Maia, mas, devido à complexidade do negócio, o anúncio ainda não ocorreu. Oficialmente, a diretoria não desistiu do negócio, uma vez que Maia era alvo de cobiça do técnico Eduardo Coudet.