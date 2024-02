Inter joga pouco e perde para o Guarany de Bagé

O Inter perdeu para o Guarany de Bagé por 2 a 1, numa noite de futebol sofrível, nesta quarta-feira, em Bagé. Os gols foram marcados por Tony Júnior e Michel para o Guarany, e Pedro Henrique para o Colorado. Inter começou com o time reserva, colocou titulares no intervalo, mas sem uma boa resposta saiu derrotado.

Com o resultado , estaciona nos sete pontos. O Guarany alcança os quatro pontos e sai da zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

A partida começou lenta, mas logo chegaram as emoções. O Inter não se encontrava em campo, e se limitava a tocar bola no meio, enquanto o Guarany esperava uma oportunidade de sair em contra-ataque. O toque de bola Colorado não resultou em grandes oportunidades, e a falta de entrosamento entre os jogadores foi latente em toda a primeira etapa.

Logo na segunda oportunidade de contra-ataque bageense, Tony Júnior recebeu livre nas costas de Mercado, dominou e só tocou para o fundo das redes, ainda aos 10 minutos de jogo. Hugo Mallo dava condição para o jogador confirmar 1 a 0 para o time da casa.

Aos 18 minutos, mais um susto: Lessa cruzou pela direita, mas a bola passou pelo gol aberto. O bandeira apontou que saiu antes, mas o Inter estava sofrendo com os ataques do Índio. Por volta dos 20 minutos, o Colorado começou a esboçar uma reação. Justamente neste momento, Gabriel Mercado errou e entregou para Tony Júnior. O atacante serviu Michel ampliar com o 2 a 0.

O time da casa desempenhava muito bem a sua proposta de jogo, e os jogadores do Inter pareciam não se entender. A melhor chance colorada, e o início da reação, só chegou aos 29 minutos, quando Hugo Mallo cruzou e Alario cabeceou, mas o goleiro Mamá operou um milagre e mandou a bola para a linha de fundo. O gol Colorado veio aos 32 minutos, em um pênalti em cima de Pedro Henrique. De Pena cruzou para Pedro Henrique, que caiu na área após choque com Micael. O próprio jogador cobrou e descontou para o Inter.

O desempenho do Colorado na sequência da primeira etapa foi pouco diferente da desorganização notada anteriormente, o que fez parecer que o gol marcado foi “achado”, e não proporcional ao desempenho do time. Em resumo, o Guarany jogava bem e empilhava oportunidades na defesa desorganizada do Inter. O time Colorado jogou mal e foi para o intervalo perdendo por 2 a 1.

Coudet lança titulares

Logo na volta para o segundo tempo, Coudet colocou Aránguiz, Renê, Alan Patrick e Wanderson, e saíram Hugo Mallo, Gabriel Barros, Campanharo e De Pena. Coudet optou por colocar vários de seus titulares em campo para tentar a virada. As mudanças fizeram o jogo mudar de figura no segundo tempo, mas não o placar.

O Inter passou a tocar a bola com mais efetividade e frequentar com mais frequência a área do Índio, mas algumas trapalhadas seguiram acontecendo. Por diversas vezes, os volantes tentaram bater de longe, ou as jogadas pela ponta terminaram em um passe errado. Mas além de qualquer outra, a jogada mais explorada foi o cruzamento, de qualquer jeito, para a área. Por repetidas vezes, a jogada foi tentada, mesmo que nunca tenha resultado em chance clara de gol.

Aos 11 minutos, Alan Patrick cobrou falta de longe e quase contou com a ajuda do goleiro do Guarany, mas Mamá se recuperou e mandou para fora. A proposta de jogo do Índio seguiu funcionando e o Inter sofreu para furar a defesa. Aos 16 minutos Pedro Henrique recebeu, girou e bateu, mas pegou muito embaixo da bola e mandou raspando o travessão, para fora. Ainda aos 19, Wanderson cabeceou, mas a defesa ficou fácil para o goleiro.

A última esperança Colorada foi a entrada de Enner Valencia, aos 30 minutos, mas a alteração não surtiu efeito. Durante toda a partida a indignação de Eduardo Coudet era visível. O fim foi marcado por uma série de erros técnicos como passes, cruzamentos e lançamentos. Além disso, o inter conquistou boas chances na pressão final, mas o resultado estava definido. O nível da atuação subiu com a entrada dos titulares, mas o Inter saiu derrotado de Bagé.

Gauchão 2024 – 4ª rodada

Guarany de Bagé

Rodrigo, Lessa, Micael,Saulo, David, Gustavo Nogy, Allan, Cristhian, João Gabriel, Arez, Michel, Tony Jr. Técnico: Willian Campos.

Inter

Anthoni, Hugo Mallo, Gabriel Mercado, Robert Renan, Carlos de Pena, Rômulo, Gustavo Campanharo, Hyoran, Gabriel Barros, Pedro Henrique, Lucas Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Rafael Klein (RS).

Data e hora: Quarta-feira, 31, às 18h30min.

Local: Estrela D’Alva.