Inter: LFF espera ficar com R$ 1,1 bilhão

No Beira-Rio, os dirigentes do Inter evitam comentar o andamento das negociações para venda dos direitos de transmissão dos jogos do Inter a partir de 2025. Nessa quarta-feira, a Folha de S. Paulo publicou matéria na qual informa que a Liga Forte Futebol (LFF) pretende arrecadar mais pelo menos R$ 1,1 bilhão em direitos.

O valor é maior do que aquele que o Inter e os seus parceiros de LFF estão levando neste ano. Para isso, devem fatiar os direitos, vendendo-os a várias emissoras.

O atual contrato vence neste Brasileirão e a Liga Forte Futebol (LFF), da qual o Inter faz parte, ainda não conseguiu alinhavar um acordo com as principais emissoras de TV do Brasil.

Por outro lado, a Libra, que reúne os clubes de maior torcida do Brasil, inclusive o Grêmio, já tem um acordo com a Globo que deve despejar cerca de R$ 1,3 bilhões nos cofres das agremiações.