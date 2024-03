Inter recebe confirmação da CBF e terá Borré e Thiago Maia à disposição na Copa do Brasil

Se restava alguma dúvida que o Inter teria Borré e Thiago Maia à disposição contra o Nova Iguaçu, pela Copa do Brasil, não há mais. O clube confirmou que recebeu ofício da CBF afirmando que eles estão aptos para atuar nesta quarta-feira, no estádio Mané Garrincha, pela segunda fase do torneio nacional.

O regulamento da Copa do Brasil deixa uma dubiedade, pois diz que é necessário o jogador estar inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF um dia antes do início da fase, e não do jogo do time. A primeira partida da segunda fase do torneio foi a vitória do Sousa-PB sobre o Petrolina na quinta-feira (7).

O Inter já havia recebido sinal positivo da CBF para utilizar os dois reforços, inscritos na última na quinta, data limite da janela de transferências. Porém, o clube prezou pela formalidade da entidade para ter certeza da regularidade dos novos jogadores.

Outro reforço colorado que ainda não estreou, Fernando já estava regularizado e poderia ser relacionado para o duelo desta quarta. O volante, assim como Borré e Maia, não está inscrito no Gauchão, podendo atuar somente na Copa do Brasil neste momento.

A delegação colorada embarca para Brasília na tarde desta terça-feira. Na quarta, o Inter encara o Nova Iguaçu, às 20h, no Mané Garrincha. Quem vencer o jogo único avança à terceira fase. Em caso de empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

Fonte: GE / Foto: Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional