Inter tenta ampliar boa fase diante do Nova Iguaçu na Copa do Brasil

O Inter vive um momento singular, o melhor dos seus últimos anos. Há confiança, bom futebol e uma sequência de nove vitórias. Mas também há um imenso respeito pelo adversário, a despeito de sua pouca tradição no futebol. O time colorado embarcou nessa terça-feira à tarde rumo a Brasília, local da partida decisiva pela segunda fase da Copa do Brasil, já conhecendo as virtudes e os perigos que o Nova Iguaçu, que, a sensação do Campeonato Carioca, representa. O Inter precisa vencer a partida das 20h desta quarta-feira, que ocorre no estádio Mané Garrincha, para assegurar mais R$ 2,2 milhões e a vaga na terceira fase do torneio, que tem grande importância dentro do planejamento colorado na temporada.

Alguns dos mais recentes reforços integram a delegação colorada. O atacante Rafael Borré e o volante Fernando estão à disposição, mas a tendência é que nenhum deles comece a partida contra os cariocas. Se mantiver a coerência com aquilo que tem feito até agora na temporada, Eduardo Coudet vai manter a base da equipe que vem jogando. Ou seja, os reforços até podem jogar em Brasília, mas começam no banco de reservas.

Thiago Maia ficou em Porto Alegre para melhorar a sua condição física, cumprindo planejamento da comissão técnica. A boa notícia é que Enner Valencia, que tem quatro gols e três assistências em nove partidas em 2024, voltou a treinar ontem pela manhã no CT Parque Gigante, no último trabalho antes da viagem.

Se o equatoriano realmente tiver condições de jogar, confirmando plena recuperação de dores no tornozelo, Eduardo Coudet deve repetir a equipe que começou contra o São Luiz, no sábado passado, com exceção de Igor Gomes, que sentiu um desconforto muscular e também ficou em Porto Alegre. Se Valencia não jogar, o escolhido para substituí-lo deve ser Lucas Alario. Gabriel Mercado também voltou a treinar, mas não tem ritmo de jogo deve esperar por uma chance.

Robert Renan deve ser o escolhido para formar a defesa ao lado de Vitão. Para seguir para a próxima fase, o Inter precisa vencer o Nova Iguaçu. Se isso acontecer, o time de Eduardo Coudet iguala a maior sequência de vitórias desde 2006, quando o Inter, sob o comando de Abel Braga, manteve 100% de aproveitamento ao longo de dez partidas. Em caso de empate no Mané Garrincha, a decisão vai aos pênaltis, estresse que nenhum colorado quer reviver.

Copa do Brasil 2024 – 2ª fase

Nova Iguaçu

Fabrício; Yan Silva, Gabriel, S. Raphael e Maicon; Índio, Albert, Xandinho e Bill; Yago e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

Inter

Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, B. Henrique e Maurício; Wanderson, Alan Patrick e Valencia. Técnico: E. Coudet.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Mané Garrincha

Início: 20h

Fonte: CP