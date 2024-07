Inter treina sob comando de Pablo Fernandez e começa preparação para encarar o Juventude

Caberá ao técnico Pablo Fernandez a missão de comandar o Inter contra o Juventude no final de semana pela Copa do Brasil. Treinador do sub-20, o profissional foi promovido a interino e deu o primeiro treinamento aos profissionais do Colorado na tarde desta quinta-feira no CT de Alvorada.



Depois da demissão de Eduardo Coudet, a direção busca um novo profissional no mercado, mas não deverá ter tempo hábil para anunciar o profissional antes da decisão em Caxias do Sul no sábado no Alfredo Jaconi.





A tendência é que Fernandez utilize a base do elenco de Chacho pelo pouco tempo de trabalho que terá. Serão dois treinamentos.

Fernandez atua no Beira-Rio como um dos pilares do projeto de reestruturação da categoria sub-20. Desde então, são nove partidas. O Colorado é a equipe sub-20 que mais utiliza atletas sub-17 no Campeonato Brasileiro, ultrapassando os 3000 minutos.