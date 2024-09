Inter vence o Fortaleza e sobe para oitavo no Brasileirão; time está a seis pontos do G-6

Jogando no Estádio Beira-Rio na noite dessa quarta-feira (11), o Inter derrotou o Fortaleza por 2 a 1, em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols colorados foram de Alan Patrick e Gustavo Prado. Com o placar, o time sob o comando de Roger Machado subiu do 10º para o 8º lugar, com 35 pontos, a seis de distância da zona de classificação para a Copa Libertadores. O próximo compromisso é às 20h de segunda-feira (16), novamente em casa, contra o Cuiabá.



Sem poder contar com Rochet, Valencia e Borré em razão da Data Fifa, o Inter iniciou com o garoto Anthoni no gol. E ele foi o protagonista dos primeiros minutos. Logo aos 4, na primeira oportunidade com perigo, Lucero chutou mas o arqueiro Colorado fez uma grande defesa. Aos 8 minutos, a resposta. Alario invadiu a área e abriu o placar para o Inter. No entanto, o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR.



O Inter seguiu sendo melhor que o adversário durante o início do jogo e chegava constantemente na área adversária. Numa dessas oportunidades, Bernabei cruzou rasteiro para Bruno Tabata, que de calcanhar deu um belíssimo passe para Alan Patrick bater firme, da entrada da área e inaugurar o marcador aos 20 minutos. No entanto, antes que o primeiro tempo acabasse, aos 46 minutos, após cobrança de falta, Titi aproveitou e igualou para o Leão. 1 a 1.



A primeira oportunidade da segunda etapa foi do Fortaleza aos quatro minutos. Felipe Jonathan cobrou falta, mas Tinga acabou pegando a bola e tocando para fora. Aos 15 minutos, Pocchetino lançou para Lucero, mas Mercado cortou.



Aos 32 minutos, Alan Patrick bateu na trave. No rebote, Ricardo Mathias tocou para o gol, mas João Ricardo defendeu. Aos 38, o Colorado garantiu a vitória. Alan Patrick cobrou escanteio, e num bate rebate dentro da área, Gustavo Prado empurrou para as redes. O Fortaleza ainda acabou o jogo com um homem a menos após a expulsão de Brítez por reclamação.



Ficha técnica



– Inter: Anthoni; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo, 32min 2T), Thiago Maia, Bruno Tabata (Bruno Tabata, 32min 2T), Alan Patrick e Gabriel Carvalho; Alario (Ricardo Mathias, 17min 2T). Técnico: Roger Machado.



– Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Hércules e Pochettino (E.Martínez, 21min 2T); Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes (Machuca, 21min 2T). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



– Arbitragem: Gustavo Ervino Bauermann (SC), Victor Hugo Imazu dos Santos (PR); Henrique Neu Ribeiro e Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).