Inter: Wesley e Bruno Gomes podem ser novidades no Gre-Nal

O atacante Wesley e Bruno Gomes, anunciados na última semana, podem ser as novidades do Inter para o clássico Gre-Nal. A dupla treina desde o começo da semana no CT Parque Gigante e são alternativas estudadas pelo técnico Eduardo Coudet.

Cedido pelo Coritiba, Bruno Gomes atuou no Pré-Olímpico na Venezuela e está em ritmo de jogo. Os trabalhos realizados são semelhantes ao do meia Mauricio, que também atuou pela Seleção Braisleira Sub-23.

No caso de Wesley, o jogador não atua desde o mês de novembro por lesão no ombro esquerdo sofrida quando jogava no Cruzeiro. Neste ano, ele ficou de fora de todas partidas da Raposa.

A tendência para ambos é constar na lista de relacionados e a depender do desenrolar do confronto ganhar minutos dentro do campo.