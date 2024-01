Interior de Santa Cruz do Sul parcialmentente sem abastecimento de água

A Administração Municipal de Santa Cruz do Sul intensifica os esforços para restabelecer o fornecimento de água em comunidades rurais afetadas pelo recente temporal que assolou a região na última terça-feira (16). Hoje (22), o Departamento Municipal das Redes Hídricas (Demurh), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade (Semass), concentrou-se no abastecimento de mais duas localidades.

Contando com o apoio essencial do 7º Batalhão de Infantaria Blindada (BIB), que disponibilizou mais uma vez um caminhão-pipa, a força-tarefa prosseguiu com o abastecimento na comunidade de Alto Paredão. Simultaneamente, um veículo da Prefeitura dirigiu-se à localidade de Linha Brasil, em Monte Alverne, levando alívio aos moradores.

O final de semana foi marcado por incansável dedicação ao atendimento das necessidades da população rural. No sábado (20), com o suporte logístico do Exército, foram entregues 50 mil litros de água a Júlio de Castilhos, em Monte Alverne, e a Paredão São Pedro, através de três caminhões. No domingo, a região de Alto Boa Vista foi contemplada com mais 25 mil litros, graças à colaboração dos caminhões do Exército e da Prefeitura.

Até o momento, o abastecimento já foi normalizado em Linha Júlio de Castilhos, Distrito de Boa Vista, Linha Felipe Nery e Linha Andrade Neves. A prefeita Helena Hermany mantém-se vigilante em relação à situação das comunidades do interior, com as secretarias municipais permanecendo em prontidão para solucionar as demandas dos afetados pelo temporal. O trabalho incessante visa assegurar que nenhum cidadão seja deixado desassistido diante dos desafios decorrentes das condições climáticas adversas.